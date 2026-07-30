Confiep: es importante la delegación de facultades para implementar medidas anunciadas

Perú.- Confiep: shock desregulatorio anunciado por Keiko Fujimori impactará en el crecimiento - Andina/Presidente De La Confiep, Jorge Zapata

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, destacó como importante el pedido de la delegación de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, para poder implementar las medidas anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori.

Refirió que el primer mensaje presidencial ha sido ordenado y con las prioridades que el país enfrenta, como la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, con las medidas correspondientes.

“Sobre la delegación de facultades también es importante iniciar con este pedido de facultades para poder implementar todas las políticas que se han trazado y anunciado”,afirmó en RPP.

Asimismo, destacó que por primera vez desde la Presidencia de la República hay una “visión clara de cuál es el problema en el país”, el cual es la gestión de Estado.

“Nosotros lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, el problema del país no es económico, es institucional, es un problema por el cual la gestión de Estado en sus diferentes niveles, Ejecutivo, subnacionlaes, en general no está haciendo su rol, no está cumpliendo con su trabajo adecuadamente”,dijo.

“Tenemos una cantidad de obras abandonadas, tenemos presupuestos que no se ejecutan, gran plata que se va en corrupción y en ineficiencias y eso hay que corregirlo inmediatamente”, enfatizó.

También Zapata Ríos, destacó la propuesta para crear un organismo que implemente la tecnología y la digitalización en el Estado, así como las medidas para el sector Salud y Educación.

Inversión privada

Finalmente, señaló que el Perú debe estar abierto a recibir “la inversión privada sostenible” venga de donde venga y se debe evitar que ingresen productos fabricados con la explotación laboral.

“Es inadmisible que admitas productos de donde hay explotación laboral”, afirmó.

Gabinete ministerial

El titular de la Confiep, también destacó la conformación del Gabinete ministerial, con un perfil más político acorde a la coyuntura que enfrenta el país.

“Creo que es necesario que sea un gabinete político porque hay un sector que no va a dar tregua, que ya anunció además que va a ser combativo, que va a ser la pesadilla del Gobierno, entonces ante esa situación y la coordinación que hay que hacer con el Congreso de la República, porque además en la Cámara de Diputados el Gobierno no tiene la mayoría y no tiene la conducción de la Mesa Directiva, hay que articular muchísimo y para eso se necesita un gabinete, ministros políticos”, explicó.