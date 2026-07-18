Confiep: Perú tiene potencial para superar los US$ 30,000 millones en agroexportaciones

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Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El Perú tiene un potencial agroexportador para superar los 30,000 millones de dólares con la puesta en operación de los actuales proyectos de irrigación pendientes de construir, destacó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos.

“La agroexportación es una industria que debería ser un orgullo nacional, hemos crecido en cuestión de 15 años de 500 millones de dólares en exportaciones a 15,000 millones de dólares. Es decir, hemos tenido un salto de 30 veces en 15 años o poco más. Eso es un eh una experiencia y un caso de éxito por donde se le mire”, declaró en el programaAndina al Día.

En ese sentido, señaló que se debe continuar apoyando a esta actividad económica para que siga creciendo, llevando los productos peruanos “a todos los rincones del mundo” y compitiendo con los de otros países.

Zapata Ríos, refirió que este crecimiento de las agroexportaciones se debe en parte a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que el Perú firmó con varios países del mundo, el desarrollo de puertos y los proyectos de irrigación que aún no se han completado.

“En Chavimochic (La Libertad) se hizo la etapa uno, etapa dos, pero no se concluyó la etapa tres. Lo mismo con Majes Siguas (Arequipa), lo mismo con Chinecas (Áncash) que ni siquiera se empezó”,indicó.

“Es decir, habiendo hecho el 30% o 40% de nuestro potencial en irrigaciones para tener una frontera agrícola, hemos saltado 30 veces, imagínense si hubiéramos completado el otro 60%, probablemente hoy día estaríamos hablando de agroexportaciones entre 40,000 millones o por lo menos 30,000 millones de dólares”,enfatizó.

El titular de Confiep, también señaló que la agricultura peruana de exportación en la costa es exitosa debido a que se encuentra cerca de los puertos para el embarque de su producción y cuenta con carreteras que permiten el traslado de la carga.

“Eso mismo se puede replicar en la sierra y en la selva, pero para eso necesitamos buenas carreteras, buena infraestructura de comunicación para que el producto que viene de la selva no se demore dos días en llegar, sino se demore 8 a 10 horas”,indicó.

Refirió que cuando hay huaycos, las interrupciones en las carreteras de la sierra y selva pueden demorar una semana y los productos se malogran en el camino.

Por ello, consideró prioritario resolver el tema de infraestructura de comunicación y que su construcción no demore años o se quede paralizada.

“Entonces tenemos que buscar mecanismos y un sistema de contratación pública más eficiente del que tenemos y por supuesto, con mucho más control sobre la corrupción”,señaló.

En ese sentido, destacó la importancia que el Estado acompañe el desarrollo de la infraestructura logística privada, con la inversión pública, y refirió como ejemplo que el megapuerto de Chancay se construyó en un tiempo razonable pero sin embargo, se necesitan más vías terrestres y un plan de desarrollo urbano en los alrededores del referido puerto que conecta al Perú con el Asia en menos tiempo.

También comentó que hay una gran expectativa de inversores nacionales y extranjeros por desarrollar proyectos en el Perú, con el nuevo gobierno que entrará en funciones a partir del 28 de julio de este año.

“Hoy día que tenemos una propuesta más acorde con la economía de mercado y las expectativas se han disparado”,puntualizó.