Confiep reitera necesidad de destrabar y agilizar trámites para impulsar la inversión

Perú.- Confiep: nuevo Gobierno debe destrabar y agilizar trámites para impulsar la inversión - Andina/La Inversión Es Fundamental Para Cerrar

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, reiteró la necesidad de destrabar y agilizar los trámites para impulsar la inversión privada, siendo este uno de los retos del nuevo Gobierno que liderará la presidenta electa, Keiko Fujimori, señaló hoy

“Es muy importante destrabar, hacer que los trámites sean mucho más ágiles en todos los sectores y esa es una tarea que tiene que emprender el nuevo Gobierno para reformar el Estado”, declaró en el programaAndina al Día.

Refirió que la desburocratización de trámites y el uso más eficiente de los recursos que recauda el Gobierno, permitirá tener una gestión estatal más eficaz para atender las demandas de la población.

“Tenemos que acabar con la tramitología para que el emprendimiento pueda ser más ágil, para que la pequeña y microempresa pueda escalar rápidamente y realizar sus negocios sin tanta traba”, enfatizó.

“Pero eso no queda solamente en la micro y pequeña empresa, también se traslada a la mediana y gran empresa”, agregó.

El titular de la Confiep indicó que los procesos y permisos para poder operar una mina formal en el Perú se han incrementado y causan retrasos en la construcción y puesta en marcha de estas unidades productivas.

Refirió que hoy día hemos pasado de un periodo de 15 a 20 años para poner en operación un proyecto minero, a periodos de 25, 30 años a más.

Gestión de recursos propios

De otro lado, también consideró importante, en el marco de la reforma del Estado, que se requiereun uso más eficiente de los propios recursos que recauda el Gobierno para que se inviertan con agilidad en infraestructura como las carreteras, colegios, hospitales, entre otros.

“Y no tengamos esa cantidad de obras paralizadas y obras que se demoran 10, 15 años en ver la luz”, enfatizó.

“Entonces hay una reforma importante que hacer y para eso hay que acompañarla con un Estado más meritocrático, que escoja mejor a las personas que se van a hacer cargo de los diferentes sectores, con profesionales competentes y que puedan asumir esos retos”, explicó.

También enfatizó que los permisos para iniciar un negocio o emprendimiento, deben tener procesos ágiles y con plazos razonables.

“No se pueden pedir requisitos exagerados, por ejemplo. y los permisos tienen que darse en tiempos oportunos”, subrayó.

Refirió que quienes inician un emprendimiento o un negocio chico toma meses y hasta un año, y en las inversiones grandes a gran escala pueden demorar 10 a 20 años.

“Eso debería acabarse, pero eso va acompañado con gente que tome decisión en el Estado y tiene que ser capacitada, conocer el rubro, sector, la industria que administra. Para eso tenemos que hacer una reforma profunda también, para que el empleado público se sienta tranquilo de tomar decisiones”, dijo.

“Si las decisiones son correctas y están totalmente alejadas de la corrupción, el funcionario debe tener la tranquilidad necesaria para tomar esas decisiones” agregó.

Finalmente, enfatizó la importancia de la estabilidad jurídica y las reglas de juego claras, para que el inversionista tenga la seguridad que éstas no se van a cambiar a la mitad del camino.

“Hay que dar señales claras y hay que invitar a las inversiones a que vengan al Perú, porque el país tiene una gran oportunidad, un gran potencial de crecimiento y desarrollo”, puntualizó.