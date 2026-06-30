Conoce cuál podría ser el monto de tu jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones

Andina/Las Pensiones En El Sistema Nacional Van

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

¿Quieres saber cuál sería tu pensión en el Sistema Nacional? La Oficina de Normalización Previsional (ONP) indicó que el monto de la pensión que recibe un afiliado del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) al jubilarse se determina, principalmente, por los años de aportes realizados y la remuneración de referencia, correspondiente al promedio de los ingresos sobre los cuales el trabajador contribuyó durante sus últimos cinco años de su vida laboral.

En la última edición del programa ONP en Línea, Wendy More, vocera de la entidad, explicó que

el SNP contempla una pensión mínima de 600 soles y una máxima de 1,000 soles.

Además, destacó que los afiliados pueden incrementar el monto de su futura jubilación realizando aportes por encima del monto mínimo obligatorio o abonar por mayor tiempo.

"En el Sistema Nacional de Pensiones,si realizas el aporte mínimo, que actualmente es de 147 soles, podrás acceder a la pensión mínima de 600 soles. Sin embargo,si realizas aportes adicionales o lo haces durante más años, podrías incrementar el monto de tu futura pensión hasta alcanzar la pensión máxima de 1,000 soles",precisó la funcionaria.

Manifestó quela remuneración de referencia se calcula tomando el promedio de los ingresos registrados en los últimos 60 meses de aportes, es decir, los cinco años previos a la jubilación,sin considerar el último mes aportado. Con dicho promedio y los años de aportes acreditados se determina el monto de la pensión que corresponde al afiliado.

En lo que va del 2026, más de 6,500 pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones reciben la pensión máxima de 1,000 soles.

La ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda a los afiliados revisar periódicamente su reporte de aportes y conocer las alternativas disponibles para asegurar su protección previsional. Contar con esta información les permitirá tomar decisiones oportunas para construir una mejor pensión para el futuro.

A través de espacios informativos como ONP en Línea, la institución reafirma su compromiso de brindar información clara y oportuna para que la ciudadanía conozca cómo funciona el Sistema Nacional de Pensiones y pueda acceder a los beneficios que ofrece.

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