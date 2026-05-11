Conoce los denominados activos alternativos que pueden marcar diferencia en inversiones

Archivo - Perú.- 'Activos alternativos' tienen mayor potencial para canalizar nuevas inversiones - Andina/Difusión - Archivo

Lima 11 May. (ANDINA) -

En la oferta de instrumentos de inversión para incrementar el patrimonio de las personas naturales, a los ya tradicionales productos de renta fija como los bonos y depósitos a plazo fijo, entre otros, y los de renta variable en las bolsas de valores, se suman ahora los activos alternativos que aparecieron en las últimas décadas.

Pero, ¿qué son los activos alternativos?, de acuerdo a J. P. Morgan Asset Management, estos son cualquier clase de activo o estrategia de inversión no tradicional, entre ellos figuran el crédito privado, capital de riesgo, así como los activos reales privados que incluyen bienes inmuebles, madera, infraestructura y transporte.

Asimismo, Jimmy Astocóndor, economista y profesor de Pacifico Business School, señala que los activos alternativos también comprenden al factoring (compra y venta de facturas), el alquiler de inmuebles, los cuales están teniendo mayor movimiento. “El factoring y los fondos inmobiliarios lideran el mercado local”, subraya en informe publicado en el Diario El Peruano.

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En el 2025 se negociaron más de dos millones de facturas por 52,057 millones de soles, cantidad y monto que distan de las 6,138 facturas negociadas por un valor de 279 millones de soles en el 2015, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Producción.

Mercado de facturas

Por ello, Astocóndor destaca que “el mercado de facturas ha crecido de manera relevante” y en la parte correspondiente al tema inmobiliario señala que el uso de los Fibra (Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces) o Firbi (Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles) “son vehículos que han ido en crecimiento, principalmente en segmentos como: oficinas, comercio y logístico”.

En ese sentido, el precio del metro cuadrado en Lima Metropolitana en los últimos años ha ido en ascenso. Así el metro cuadrado pasó de 5,481 soles en mayo del 2017 a 6,886 soles en abril de este año. También los alquileres subieron: un departamento de 100 metros cuadrados con tres dormitorios pasó de 2,465 soles mensuales en mayo del 2017 a 3,356 soles en abril de este año, de acuerdo al reciente “Índice de venta & alquiler” de Urbania correspondiente a abril del 2026.

Por su parte, Freddy Salcedo, director ejecutivo de Conexa Financial Group, también destaca que los activos alternativos son inversiones que han ido ganando fuerza en los últimos 25 años en el mundo. “En el 2000 casi no participaban en los portafolios de los inversionistas”, comentó.

Refiere, asimismo, que “de los activos alternativos, al ser productos más sofisticados y menos líquidos, los inversionistas demandan un retorno más potente”.

Salcedo señala que hay activos alternativos de corto plazo, pero, “lo normal es que las inversiones en este tipo de instrumentos sean de medio a largo plazo”.

Rentabilidad

Respecto al rendimiento, Astocóndor explica que los activos alternativos “suelen rendir más que una renta fija tradicional, como los depósitos a plazo o bonos, pero con menos volatilidad y riesgo que los instrumentos de renta variable como las acciones”.

Añade que las tasas de los activos alternativos en general superan las tasas del mercado de depósitos a plazo fijo e inclusive fondos mutuos.

"Hay fondos de factoring de libre disponibilidad que ofrecen tasas anuales de 6% en dólares y 7% en soles, y en el caso de los fondos inmobiliarios, por ser inversiones de plazos más largos, pueden llegar a tener tasas no menores de 8% en soles y 9% en dólares, pero son instrumentos con plazos que superan los dos años y no tienen liquidez”.

El cálculo del movimiento de activos alternativos en el mercado peruano es variable, Astocóndor manifiesta que en factoring se transan más de 52,000 millones de soles al año, y en fondos inmobiliarios no es menor a los 300 millones de dólares. “Debido al atractivo de estas inversiones, este tipo de activos representan entre un 15% y 20% del portafolio total de inversiones de las personas”, consideró.

En tanto, Salcedo señala que “en el Perú debe haber entre 10,000 y 12,000 millones de soles de activos alternativos administrados, principalmente, por los grupos económicos más importantes”.

Por otro lado, si alguien quiere invertir a corto plazo en activos alternativos, los fondos de deuda privada son una opción y si se busca invertir en el medio plazo otra opción es un fondo de real estate.

Sin embargo, si alguien quiere invertir en el largo plazo, la opción en reforestación es una de las posibilidades. Enfatiza, también, en la necesidad de crear productos de inversión de largo plazo en activos alternativos, “para construir un patrimonio importante que permita resolver temas o esquemas previsionales”.

Potencial

Astocóndor, destaca, igualmente, que “el potencial del mercado de activos alternativos es enorme en el Perú, porque las empresas buscan financiamiento más ágil que el bancario y los inversionistas quieren diversificar con mejores tasas”.

El mecanismo alternativo para obtener liquidez a través de las facturas es un importante canal de financiamiento, y por el lado inmobiliario la estructura de fondos permite un canal alternativo para monetizar inmuebles que generan rentas o financiamiento para la construcción inmobiliario (landbanking o desarrollo de proyecto)”, explica. También señala que hay varios factores que inciden en la rentabilidad, los cuales van desde el contexto económico del país, hasta el riesgo crediticio del emisor propiamente.

“Los activos alternativos siguen la misma regla de oro: a menor riesgo menos retorno y viceversa. De la misma forma, los inversionistas siempre consideran que el rendimiento del activo alternativo esté por encima de una renta fija con riesgo creditico equivalente”, finaliza.

Participación en la inversión

En cuanto al capital mínimo para participar en los activos alternativos, Astocóndor explica que actualmente hay fondos de inversión que facilitan significativamente el acceso a este tipo de activos, cuyos tickets mínimos son incluso menores a 3,000 dólares o 10,000 soles.

“Por otra parte, activos como los Fibra se pueden comprar en bolsa con montos mínimos, gracias a la digitalización de las plataformas de inversión”, enfatiza.

Señala, asimismo, que dependiendo del tipo de activo alternativo se puede entrar y salir rápido en el corto plazo en el factoring con plazos de 30, 60 o 90 días, mientras que por el lado de las Fibra, al ser del universo de renta variable, no tienen una fecha de vencimiento establecida.

“En cuanto a la liquidez, suele ser baja si se invierte en los activos alternativos directamente, lo que se puede mitigar considerablemente si se realiza a través de un fondo de inversión”, afirma.

Para invertir en los activos alternativos explica que hay diversas entidades como la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), la Sociedad Administradora de Fondo de Inversión (SAFI) y plataformas Fintech, entre otras.

“El Fibra sí debe de ser negociado por una SAB, porque el instrumento cotiza en la Bolsa de Valores de Lima. Un punto importante para la transparencia de este tipo de inversiones, es que se adquieran a través de vehículos supervisados por la Superintendencia del Mercado de “Valores (SMV), eso permite una mayor transparencia en dichas inversiones”, explica.

El marco legal que regula la inversión en activos alternativos está dado por la SMV bajo la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión”, puntualiza Astocóndor.

Datos

- El precio medio de alquiler de un departamento de 100 m2 en Lima registró un crecimiento anual de 5% el 2025 y de 6.8% el 2024.

- En los primeros cuatro meses del 2026, el precio sube 4%, el doble de la inflación (2.0%), lo que implica un aumento real de 2.0%, de acuerdo a las estadísticas de Urbania.

- El 2015 se negociaron 6,138 facturas por un valor de 279 millones de soles, el 2020 se negociaron 605,188 facturas por 13,078 millones de soles; y el 2025 se superaron los 2 millones de facturas por más de 52,057 millones de soles.

(FIN) DOP/SDD/JJN