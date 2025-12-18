Conoce más de 110 ofertas formales de viaje en Perú por feriados por Navidad y Año Nuevo

Plataforma virtual "Y tú qué planes" ofrece más de 110 ofertas de viajes formales por feriados de Navidad y Año Nuevo. - Andina/Cortesía

Lima 19 Dic. (ANDINA) -

¡Atención viajeros! El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) ponen a disposición del público más de 110 ofertas de viaje en el portal “Y tú qué planes”, a fin de impulsar el turismo interno en los feriados largos por Navidad y Año Nuevo.

En el siguiente link puedes acceder a la oferta formal:https://www.ytuqueplanes.com/.

“Estas promociones, que involucran a 43 empresas formales de 21 regiones del país, estarán disponibles al público todo el mes de diciembre. Invitamos a todos los peruanos a visitar ‘Y tú qué planes’ para acceder a estos beneficios y aprovechar los próximos feriados largos de diciembre”,expresó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

En esta oportunidad, los peruanos podrán encontrar ofertas que van desde los 55 soles para visitar destinos como las campiñas de Huánuco hasta 2,088 soles para conocer un lugar como el Valle de los Lares, una de las mejores rutas de trekking de Cusco.

Es importante recordar que el Estado peruano declaró como feriados los días jueves 25 del 2025 por Navidad y jueves 1 de enero del 2026 por Año Nuevo.

De igual manera, fueron decretados como fechas no laborables para el sector público el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero. Ambos se suman a dos fines de semana que van del 27 al 28 de diciembre y del 3 al 4 de enero del 2026.

Al visitar el portal “Y tú qué planes”, el público podrá encontrar propuestas que incluyen visitas a la Isla Blanca (donde se puede avistar fauna marina, disfrutar de bellos paisajes y conocer de leyendas locales), en Chimbote, región Áncash;los Manglares de Puerto Pizarro, en Tumbes, albergan una importante diversidad de moluscos, como la concha negra, y cuentan con un zoocriadero de cocodrilos tumbesinos dedicado a su conservación; la cascada de Ruqruqa (conocida por su belleza paisajística y arcoíris naturales) en Ayacucho.

Asimismo, las playas de Mollendo en Arequipa; o de la Ruta Aymara que involucra la visita al Templo de laE Fertilidad, las Chullpas de Molloco, el portal Aramu Muru, los Waru Waru, en la región Puno.

De igual manera, están disponibles paquetes de viajes de más de dos días, que incluyen traslados a la ciudad de Tingo María y a las cinco lagunas de Pichgacocha, en Huánuco; a la Reserva Nacional SIIPG - Islas Ballestas y a la Reserva Nacional de Paracas, en Ica; al río Amazonas, en Loreto, y a La Libertad, donde los visitantes podrán disfrutar no solo de un recorrido por la ciudad de Trujillo sino también de actividades en el balneario de Huanchaco y de visitas a museos del lugar y a la laguna Conache.

En la zona norte, se sugiere visitar laciudad de Trujillo, en La Libertad, donde desde el 14 de diciembre al 6 de enero, se viene realizando el Festival de Luces y Colores,que incluye coloridas decoraciones navideña en la Plaza de Armas y otros espacios del Centro Histórico.

Otro destino de interés esta temporada es Cajamarca, cuya plaza de Armas se vistió de espíritu navideño, al ser decorado con extraordinarios nacimientos, un gran árbol de Navidad y luces navideñas.

Mientras que, en Piura, durante las festividades del mes, se realizan recitales navideños organizados por instituciones culturales, centros educativos y municipalidades que llenan de espíritu festivo plazas, auditorios y otros espacios públicos con melodías clásicas, villancicos y presentaciones artísticas.

En Chachapoyas, en la región Amazonas, los visitantes podrán disfrutar de nacimientos tradicionales en hogares e iglesias, decorados con maderas y follajes de la zona.

Asimismo, la Navidad chachapoyana se distingue por la activa participación de los niños, quienes la noche del 24 de diciembre parten desde diversas iglesias para formar el tradicional coro de pastorcillos.

En Tumbes, durante las fiestas de fin de Año, se desarrollan eventos en las playas de La Cruz, el Balneario de Zorritos y Punta Sal, que congregan a miles de visitantes nacionales y extranjeros atraídos por el clima cálido y el ambiente festivo. Otro destino de interés es San Martín, que cuenta un programa de actividades culturales para los días 17 y 20 de diciembre en su Plaza Mayor.

Uno de los principales destinos del país en esta temporada esHuánucoya que, en el marco de las festividades por Navidad y Año Nuevo, se celebra el 24 de diciembre del 2025 al 19 de enero del 2026 la Festividad de los Negritos,un evento lleno de tradición, cultura y devoción. En estas fechas, las calles se llenan de color y energía con las danzas de las cofradías en honor al Niño Jesús.

En Huancavelica, otro destino de interés, se celebrará la Fiesta de Danza de las Tijeras el próximo 25 y 26 de diciembre en honor al Niño Lachocc y la Virgen de la Natividad, donde danzantes con tijeras compiten por los diferentes barrios de la ciudad del mismo nombre. A esto se suma la Fiesta del Niño Jesús de Acobamba, donde el público podrá disfrutar de pasacalles, concurso de bandas y bailes.

En la provincia de Cañete, región Lima, se celebrará la Navidad Negra, que constituye una de las expresiones más representativas del sincretismo cultural del Perú y una de las manifestaciones más vibrantes de la identidad afroperuana. Este tradicional festejo se llevará a cabo el 20 de diciembre en la Plaza de Armas de San Luis. A esto se suman las actividades que se realizarán en la Plaza de Armas de Lima Metropolitana y sus distintos distritos.

Uno de los destinos del Sur del país para visitar por Navidad esCusco. El próximo 24 de diciembre se realizará en esta parte del país el Santurantikuy 2025, la tradicional y emblemática feria navideña de la región, en la Plaza de Armas, donde artesanos locales ofrecerán figuras de santos, pesebres (nacimientos), “Niños Manuelitos” y artesanías andinas.

En Andahuaylas, en la región Apurímac, otro de los destinos de temporada, se vienen realizando una serie de actividades como parte de la festividad del Niñuchanchik (Nuestro Niñito), una celebración navideña de gran colorido y fervor cultural que honra al Niño Jesús a través de danzas, música y procesiones, declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

De igual manera se recomienda visitar Puno en estas fechas, donde del 30 de diciembre del 2025 al 6 de enero del 2026, se celebrará la Festividad de la Octava del Niño Jesús en Azángaro, una celebración llena de fe, música y tradición donde se muestran coloridos pasacalles y danzas. Aquí el público también podrá disfrutar de la gastronomía local y de la calidez de la gente.