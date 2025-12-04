Conoce las normas técnicas peruanas que garantizan calidad en las artesanías navideñas

Los Nacimientos navideños son muy demandados en diciembre de cada año. - Andina/Cortesía

En el marco de la campaña “Navidad con Calidad”, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), promueve el uso de las Normas Técnicas Peruanas (NTP) orientadas a garantizar la calidad de artesanías elaboradas en cerámica y madera, ampliamente empleadas en nacimientos, adornos y regalos tradicionales de esta temporada.

“El objetivo es fomentar compras seguras y responsables, además de fortalecer la competitividad de talleres y productores artesanales”,señala el Inacal, organismo adscrito al Ministerio de la Producción.

Los nacimientos peruanos, representativos de regiones como Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, se fabrican en cerámica, madera, sillar, piedra, fibras y tejidos.

Para asegurar que estas piezas cumplan estándares adecuados de seguridad, acabado y durabilidad, el Inacal resalta la importancia de dos normas técnicas clave:

Establece lineamientos para la producción de piezas utilitarias y decorativas mediante la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Gestión (BPMG). Contempla criterios como:

-Registro y documentación de procesos.-Organización y gestión del taller: misión, visión, objetivos y requisitos legales.-Competencias y capacitación del personal.-Control del proceso productivo: preparación de arcilla, moldeado, cocción, esmaltado y pintura.-Inspecciones y ensayos para evaluar la conformidad del producto.-Adecuado almacenamiento para evitar daños.

Aplica a nacimientos, esculturas, imágenes religiosas, juguetes, joyeros y otros artículos decorativos. Define requisitos para asegurar la calidad y seguridad de las piezas:

Acabados seguros:bordes redondeados, superficies sin asperezas, uniones firmes y ausencia de grietas o deformaciones.

Estabilidad y resistencia:bases firmes; aseguramiento adecuado de tornillos, clavos y grapas; sin riesgo de astillas.

Calidad del acabado:pinturas, barnices o lacas bien adheridos, sin grumos ni goteos.

Protección ante humedad y hongos:tratamientos preventivos, recubrimientos impermeables y ventilación adecuada.

Ensambles fuertes y seguros:sin movimientos ni aflojamientos.

Técnicas apropiadas de carpintería:lijado, tallado limpio, ensambles seguros y acabados pulidos.

Bajo el lema “Esta Navidad, la calidad también se comparte”, Inacal recomienda:

- Optar por artesanos y talleres que apliquen estándares o buenas prácticas.-Revisar detalles de acabado: uniones, bordes, texturas y estabilidad.- Consultar sobre el proceso de fabricación y los materiales empleados.- Comprar en puntos de venta confiables: ferias artesanales, tiendas especializadas o talleres formales.

Aplicar normas técnicas fortalece la confianza de los consumidores, preserva las tradiciones y dinamiza la economía local. Para los artesanos, adoptar estos estándares impulsa su competitividad, mejora la gestión del taller, reduce errores y desperdicios, y abre oportunidades en nuevos mercados.

Como parte de la campaña “Navidad con Calidad”, el Inacal también difunde NTP vinculadas a juguetes, productos eléctricos decorativos, artesanías, cerámicas y alimentos tradicionales de consumo navideño, con el fin de reducir riesgos y proteger a las familias durante las celebraciones.

