Conoce las normas técnicas peruanas que garantizan calidad en las artesanías navideñas

Los Nacimientos navideños son muy demandados en diciembre de cada año.
En el marco de la campaña “Navidad con Calidad”, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), promueve el uso de las Normas Técnicas Peruanas (NTP) orientadas a garantizar la calidad de artesanías elaboradas en cerámica y madera, ampliamente empleadas en nacimientos, adornos y regalos tradicionales de esta temporada.
“El objetivo es fomentar compras seguras y responsables, además de fortalecer la competitividad de talleres y productores artesanales”,señala el Inacal, organismo adscrito al Ministerio de la Producción.

Los nacimientos peruanos, representativos de regiones como Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, se fabrican en cerámica, madera, sillar, piedra, fibras y tejidos.

Para asegurar que estas piezas cumplan estándares adecuados de seguridad, acabado y durabilidad, el Inacal resalta la importancia de dos normas técnicas clave:

Establece lineamientos para la producción de piezas utilitarias y decorativas mediante la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Gestión (BPMG). Contempla criterios como:
-Registro y documentación de procesos.-Organización y gestión del taller: misión, visión, objetivos y requisitos legales.-Competencias y capacitación del personal.-Control del proceso productivo: preparación de arcilla, moldeado, cocción, esmaltado y pintura.-Inspecciones y ensayos para evaluar la conformidad del producto.-Adecuado almacenamiento para evitar daños.

Aplica a nacimientos, esculturas, imágenes religiosas, juguetes, joyeros y otros artículos decorativos. Define requisitos para asegurar la calidad y seguridad de las piezas:
Acabados seguros:bordes redondeados, superficies sin asperezas, uniones firmes y ausencia de grietas o deformaciones.
Estabilidad y resistencia:bases firmes; aseguramiento adecuado de tornillos, clavos y grapas; sin riesgo de astillas.
Calidad del acabado:pinturas, barnices o lacas bien adheridos, sin grumos ni goteos.
Protección ante humedad y hongos:tratamientos preventivos, recubrimientos impermeables y ventilación adecuada.
Ensambles fuertes y seguros:sin movimientos ni aflojamientos.
Técnicas apropiadas de carpintería:lijado, tallado limpio, ensambles seguros y acabados pulidos.

Bajo el lema “Esta Navidad, la calidad también se comparte”, Inacal recomienda:

- Optar por artesanos y talleres que apliquen estándares o buenas prácticas.-Revisar detalles de acabado: uniones, bordes, texturas y estabilidad.- Consultar sobre el proceso de fabricación y los materiales empleados.- Comprar en puntos de venta confiables: ferias artesanales, tiendas especializadas o talleres formales.

Aplicar normas técnicas fortalece la confianza de los consumidores, preserva las tradiciones y dinamiza la economía local. Para los artesanos, adoptar estos estándares impulsa su competitividad, mejora la gestión del taller, reduce errores y desperdicios, y abre oportunidades en nuevos mercados.

Como parte de la campaña “Navidad con Calidad”, el Inacal también difunde NTP vinculadas a juguetes, productos eléctricos decorativos, artesanías, cerámicas y alimentos tradicionales de consumo navideño, con el fin de reducir riesgos y proteger a las familias durante las celebraciones.

