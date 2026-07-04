Conoce otras alternativas de inversión para hacer crecer tu dinero en el mercado peruano

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Lima 4 Jul. (ANDINA) -

¿Tienes excedente de dinero y no conoces alternativas de inversión para hacer crecer tu patrimonio? Pero primero, para empezar a invertir, lo primero es organizar tus finanzas personales, definir tus objetivos y elegir el tipo de inversión que mejor se adapte a tu perfil de riesgo.

Lo importante es hacerlo de forma informada y disciplinada, indicó Christian Lobatón, CFO de Conexa Financial Group y para ello brinda las siguientes recomendaciones:

1) Evalúa tu situación financiera

- Asegúrate de tener un fondo de emergencia- Reduce deudas de alto interés antes de invertir.- Define cuánto dinero puedes destinar regularmente a la inversión elegida.

2) Define tus objetivos

- Corto plazo:viajes, estudios, proyectos pequeños.- Mediano plazo:compra de vivienda, negocio.- Largo plazo:jubilación, independencia financiera.

3) Conoce tu perfil de riesgo

- Conservador:prefieres seguridad (bonos, depósitos).- Moderado:balance entre riesgo y seguridad (fondos mixtos).- Agresivo:buscas mayor rentabilidad aceptando volatilidad (acciones, criptomonedas).

4) Elige el vehículo de inversión.

Más allá del dólar existe diversos tipos de inversiones como:

- Bolsa de valores:acciones, ETFs, fondos mutuos.- Bienes raíces:compra o fondos inmobiliarios.- Criptomonedas:alto riesgo, requiere conocimiento.- Materias primas:oro, plata, petróleo.- Activos alternativos:inversión directa en proyectos (deuda privada, fondos inmobiliarios, etc.)

5) Capacítate constantemente

- Lee sobre educación financiera.- Sigue noticias económicas.- Usa simuladores de inversión antes de arriesgar dinero real.

Finalmente, se recomienda tener un presupuesto determinado antes de invertir, definir el tiempo o periodo de inversión, evaluar su nivel de tolerancia al riesgo, invertir de forma diversificada, asesorarse con empresas o gestores de inversión de reconocida trayectoria, que toda rentabilidad del pasado no necesariamente se repetirá en el futuro y, que siempre en tiempos de incertidumbre como el actual, existen mayores oportunidades de inversión, puntualizó Lobatón.