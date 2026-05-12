Conoce los precios de los productos de primera necesidad en mercados mayoristas de Lima

Andina/En Mercados Mayoristas De Lima

Lima 12 May. (ANDINA) -

Los mercados mayoristas de Lima Metropolitana registraron hoy una importante oferta de productos de primera necesidad, destacando el ajo, camote, haba, vainita, zapallo, papa huayro, entre otros, a precios accesibles para consumidores y comerciantes, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Detalló que el suministro total de verduras y frutas, en los principales mercados mayoristas, alcanzó las 9,746 toneladas, según los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) de Santa Anita y el Mercado Mayorista de Frutas No. 2 de La Victoria.

En el caso del GMML se registró el ingreso de 7,214 toneladas de productos entre legumbres, hortalizas y tubérculos. Asimismo, se reportó el ingreso de 2,464 toneladas de papa en todas sus variedades.

Precios

Los precios mayoristas de las principales ofertas de esta mañana fueron:

- Papa yungay 1.38 soles el kilogramo

- Papa única 2.20 soles el kilogramo

- Camote amarillo 1.98 soles el kilogramo

- Zanahoria 0.77 soles el kilogramo

- Limón en bolsa 1.83 soles el kilogramo

- Cebolla cabeza roja 2.50 el kilogramo

- Haba verde serrana 1.35 soles el kilogramo

- Zapallo macre 1.55 soles el kilogramo

- Olluco largo 2.95 soles el kilogramo

- Vainita americana 2.53 soles el kilogramo

- Arveja verde serrana 3.63 soles el kilogramo

- Frijol verde canario 3.70 soles el kilogramo

- Ajo criollo o napuri 5.63 soles el kilogramo

- Camote morado 3.18 soles el kilogramo

- Tomate katia 2.27 soles el kilogramo

- Papa huayro 1.40 soles el kilogramo

- Yuca amarilla 2.65 soles el kilogramo

- Papa amarilla 2.15 soles el kilogramo

- Choclo tipo cusco 2.98 soles kilogramo, entre otros.

Frutas

Mientras, en el Mercado de Frutas Nro.2 de La Victoria se registró el ingreso de 2,532 toneladas de diferentes frutas.

Las principales ofertas son:

- Sandía 0.78 soles el kilogramo

- Naranja valencia 1.15 soles el kilogramo

- Melón coquito 0.96 soles el kilogramo

- Palta criolla 1.90 soles el kilogramo

- Manzana corriente para agua 1.60 soles el kilogramo

- Mango kent 3.25 soles el kilogramo

- Piña golden 2.67 soles el kilogramo

- Papaya 2.50 soles el kilogramo

- Manzana Israel 3.18 soles el kilogramo

- Piña hawaiana 2.80 soles el kilogramo

- Tuna morada 1.83 soles el kilogramo

- Naranja tangelo selva 1.47 soles el kilogramo

- Uva italia 3.30 soles kilogramo

- Granadilla 3.50 soles el kilogramo

- Uva alfonso lavalet 4.03 soles el kilogramo

- Fresa san andreas 5.30 soles el kilogramo

- Mandarina satsuma 1.65 soles el kilogramo

Productos avícolas

Asimismo, la oferta de pollo fue suficiente para atender la demanda de comerciantes minoristas y público en general, de acuerdo con el Midagri.

En los centros de distribución de Lima Metropolitana, el pollo vivo al por mayor se cotizó a un precio promedio de 6.50 soles el kilogramo, mientras el huevo al mayorista se expendió a 5.95 soles el kilogramo.

El Midagri puso a disposición de la ciudadanía los diversos aplicativos, principalmente el Agrochatea para conocer los precios mayoristas en tiempo real de los productos de primeranecesidad.

(FIN) NDP/SDD