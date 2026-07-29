Consejos para emprendedores: mira cuatro claves para ordenar la caja de tu negocio

Archivo - Perú.- Finanzas personales: cinco recomendaciones que deberías saber antes de emprender - Andina/Difusión - Archivo

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

Para muchos emprendedores, vender más no siempre se traduce en una mayor tranquilidad financiera. En apariencia, el negocio funciona: hay ventas, clientes y movimiento diario; sin embargo, al final del mes el dinero no alcanza, los pagos se acumulan y resulta difícil tener claridad sobre cuánto queda realmente disponible para operar o crecer.

Esta situación suele ocurrir cuando no existe un control adecuado de los ingresos, gastos y compromisos financieros delnegocio. Unemprendedorpuede recibir pagos por distintos canales, realizar compras frecuentes, manejar efectivo y utilizar herramientas digitales, pero si esa información no se registra y organiza de manera consistente, puede perder fácilmente el control de sucaja.

Para Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor de Mibanco, "ordenar boletas y facturas no debe verse solo como una obligación tributaria. También es una herramienta para conocer mejor el negocio. Quien registra bien sus ventas y gastos puede tomar mejores decisiones, evitar sorpresas y cuidar su caja".

En esa línea, comparte cuatro recomendaciones para mantener un mejor control financiero y evitar que el desorden afecte la liquidez del negocio:

1. Registra tus ventas por canal de pago, no solo por monto total: no basta con decir “hoy vendí 500 soles”. Es mejor separar cuánto ingresó en efectivo, cuánto por transferencia, cuánto por QR, cuánto por POS y cuánto quedó pendiente de cobro. Esta información permite comparar las ventas con el dinero efectivamente recibido, detectar diferencias y tener una visión más clara del flujo de caja del negocio.

2. Separa comprobantes emitidos de pagos recibidos: emitir una factura o una boleta no significa que el dinero ya ingresó a la cuenta. Cuando existen ventas a crédito, adelantos o pagos posteriores a la entrega, es fundamental llevar un control de los montos pendientes de cobro y sus fechas estimadas de pago. Así se evita confundir las ventas registradas con la liquidez realmente disponible.

3. Organiza tus gastos por categoría y propósito: muchos emprendedores guardan sus comprobantes, pero no siempre los clasifican. Agrupar los gastos por conceptos como mercadería, insumos, alquiler, servicios, publicidad, movilidad o herramientas digitales ayuda a identificar en qué se está destinando el dinero y qué desembolsos contribuyen realmente al crecimiento del negocio. Además, facilita la toma de decisiones y el control de los recursos.

4. Reserva dinero para pagos y obligaciones futuras: uno de los errores más frecuentes es asumir que todo el dinero que ingresa puede utilizarse de inmediato. Cuando llegan los pagos a proveedores, impuestos u otros compromisos, la caja puede no ser suficiente. Por ello, es recomendable separar periódicamente una parte de las ventas para atender estas obligaciones. Más allá del monto, lo importante es generar el hábito de diferenciar el dinero destinado a la operación diaria de aquel que deberá usarse para cumplir compromisos futuros.

"Un negocio puede vender bien y aun así enfrentar dificultades financieras si no tiene claridad sobre cómo se mueve su dinero. Mantener un control ordenado de la caja permite anticiparse a los problemas, tomar mejores decisiones y aprovechar con mayor seguridad las oportunidades de crecimiento", concluye Roberto Percca.

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