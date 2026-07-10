Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

La construcción de la nueva sede institucional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) demandará una inversión de 100.77 millones de soles y se convertirá en el primer proyecto de infraestructura de la entidad que se ejecutará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Así lo destacó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva infraestructura, en la que participaron también el superintendente del Mercado de Valores, Juan Pichihua Serna, y el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el proyecto representa un hito para la inversión pública y evidencia la capacidad del mecanismo de Obras por Impuestos para impulsar inversiones estratégicas destinadas a mejorar los servicios que brinda el Estado.

"Esta construcción implicará una mejora para la SMV y es un símbolo del impulso que venimos haciendo como Gobierno de transición, que no ha parado su labor de propiciar la inversión y mejorar los servicios públicos. El Gobierno viene dejando una economía estable para la siguiente gestión, con indicadores como el crecimiento de la recaudación, el avance de la inversión pública y un déficit fiscal anualizado por debajo de la meta", manifestó.

Nueva infraestructura

La nueva sede de la SMV contará con un área techada de 15,776.50 metros cuadrados, distribuidos en siete pisos y cuatro sótanos.

De acuerdo con el proyecto, la infraestructura permitirá optimizar los servicios de promoción, supervisión y regulación del mercado de valores, fortaleciendo la capacidad operativa de la entidad.

En la ceremonia también participaron representantes del consorcio privado Grupo Flesan, empresa encargada de ejecutar la obra.

El ministro Acuña sostuvo que la ejecución de este proyecto reafirma el compromiso del Gobierno con la promoción de mecanismos de articulación entre el sector público y privado para acelerar la inversión pública, fortalecer la provisión de servicios y contribuir al cierre de brechas de infraestructura en el país.

(FIN) NDP/JAM