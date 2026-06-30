¡Construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero en camino!

Andina/Futura Torre De Control Del Aeropuerto

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció hoy el inicio de las actividades preliminares para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

"Es una de las infraestructuras estratégicas que formarán parte del futuro terminal aéreo destinado a fortalecer la conectividad nacional e internacional del Cusco" subrayó el MTC.

La actividad realizada en la zona de intervención fue liderada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y contó con la presencia del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, además de autoridades locales y representantes de las comunidades del área de influencia.

La construcción de la torre de control, a cargo del contratista Acciona Construcción, demandará una inversión de 47.9 millones de dólares y representa el núcleo operativo del futuro aeropuerto.

Desde la torre de control se gestionará la seguridad, el orden y la eficiencia de todo el tránsito aéreo, con capacidad para operar hasta 15 aeronaves de manera simultánea, integrar 12 mangas de abordaje y habilitar vuelos internacionales directos.

La infraestructura contempla una torre de siete niveles con una altura aproximada de 36.77 metros, desarrollada en un área de 4,110 metros cuadrados, acompañada de un edificio anexo de dos niveles destinado al centro de control.

Este complejo albergará áreas de navegación aérea, salas técnicas y de apoyo, espacios administrativos y servicios complementarios.

La torre de control contará con tecnología especializada para la gestión integral de las operaciones aéreas, incluyendo sistemas de monitoreo en tiempo real, respaldo energético y equipamiento diseñado para asegurar la continuidad operativa las 24 horas del día, incluso ante contingencias.

Su diseño incorpora alta resistencia sísmica y sistemas de respaldo energético que asegurarán operaciones ininterrumpidas las 24 horas del día.

Asimismo, permitirá gestionar vuelos en condiciones de "aire ralo", es decir, de baja densidad, con un sistema de alta precisión para controlar aeronaves en un radio de 4 kilómetros. Se espera que su construcción culmine a finales del 2027.

En términos de impacto económico, el aeropuerto, una vez culminado y puesto en funcionamiento, impulsará el crecimiento turístico de Cusco con una proyección de incremento de hasta 40% durante el primer año de operación, consolidando a la región como un hub aéreo estratégico para el sur del país.

De esta forma, la puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero permitirá ampliar la capacidad aeroportuaria de la región, facilitar nuevas conexiones nacionales e internacionales y potenciar actividades vinculadas al turismo, el comercio y los servicios.

Con ello, se espera fortalecer el posicionamiento del Cusco como uno de los principales destinos turísticos y económicos del país.