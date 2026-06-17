Consumo de agua potable revela crecimiento de sectores turismo y retail

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El consumo de agua potable continúa mostrando señales sobre el comportamiento de importantes actividades económicas del país. Así lo revela el más reciente Reporte Trimestral del Índice Económico de Comercio y Servicios basado en el Consumo de Agua Potable (ECOS), elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que analiza la evolución de sectores intensivos en el uso del recurso hídrico en Lima Metropolitana y el Callao.

Los resultados del reporte correspondiente al 2026 evidencian comportamientos diferenciados entre sectores: mientras el rubro textil registra una contracción en su actividad, hoteles, restaurantes y centros comerciales mantienen una trayectoria de crecimiento.

Tiendas por departamento no pueden impedir cambio de productos comprados en outlets

El Índice ECOS utiliza información histórica del consumo del agua potable para monitorear y anticipar el comportamiento económico de distintos sectores productivos. Su relevancia radica en que mantiene una relación de largo plazo con el Producto Bruto Interno (PBI) sectorial, siendo en una herramienta útil para la toma de decisiones públicas y empresariales.

El rubro de hoteles y restaurantes continúa mostrando una trayectoria positiva. Durante el primer trimestre de 2026, el Índice ECOS alcanzó los 106.8 puntos, registrando un crecimiento de 3.4 % respecto al mismo periodo del año anterior. Las estimaciones indican además que el sector podría crecer 4.6 % durante el segundo trimestre de 2026.

El reporte identifica que el subsector hotelero presenta un desempeño más sólido en comparación con restaurantes, reflejando una recuperación sostenida de la actividad turística y de servicios.

El segmento de centros comerciales del sector retail también mantiene una evolución favorable. Durante el primer trimestre de 2026, el índice alcanzó 104.8 puntos, equivalente a un crecimiento interanual de 8 %. Los resultados sugieren una consolidación de la recuperación del consumo y niveles de actividad superiores a los observados antes de la pandemia.

El estudio muestra que el índice de actividad económica basado en el uso de agua del sector textil registró una caída de 10.8 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, luego de haber experimentado una recuperación durante el 2025. El análisis revela además que las empresas dedicadas a confecciones presentan una reducción más pronunciada que las vinculadas a la fabricación de productos textiles.

Otro hallazgo relevante es que el 82 % del agua utilizada por las empresas textiles proviene de pozos, lo que evidencia la alta dependencia de fuentes subterráneas para el desarrollo de esta actividad económica. Asimismo, las proyecciones del índice sugieren que la tendencia descendente del consumo de agua destinado al sector podría mantenerse durante los siguientes meses.

El Índice ECOS constituye una innovación en el uso de información administrativa para el análisis económico, al convertir el consumo de agua potable en un indicador complementario para monitorear la dinámica económica. De esta manera, la información generada por el sector saneamiento no solo contribuye a una mejor gestión del recurso hídrico, sino también al diseño de políticas públicas y estrategias empresariales orientadas al desarrollo sostenible.

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