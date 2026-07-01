Consumo interno de cemento creció 797% en mayo del 2026 y sumó cinco meses expansión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, señaló hoy que, en mayo del 2026, el consumo interno de cemento aumentó en 7.97%, con relación a similar mes del año anterior.
Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI, este desempeño del consumo de cemento se sustentó en el dinamismo de las obras de vivienda e infraestructura en empresas del sector privado, así como proyectos de autoconstrucción de viviendas.
Sector pesca
En mayo del 2026, el sector pesca se redujo 73.1%, con relación a similar mes del año anterior, explicado por la menor extracción de especies de origen marítimo (-75.61%), destinado al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) del recurso anchoveta que alcanzó 31,771 toneladas en mayo del 2026 y que, frente a 1 millón 327,933 toneladas de mayo del 2025, presentó una reducción de 97.6%.
En tanto, la pesca para consumo humano directo creció 4.50%, observándose mayor captura de especies para consumo en estado fresco (18%) y para elaboración de enlatado (8.6%).
Por otro lado, la pesca continental retrocedió 24.67%, por el menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-22.8%) y para congelado (-38.4%).
Créditos
El INEI reportó que, en mayo del 2026, los créditos de consumo se ubicaron en 83,826 millones de sples, creciendo en 13.96%, respecto a similar mes del año anterior.
Asimismo, los créditos hipotecarios ascendieron a 73,476 millones de soles, aumentando en 7.3% respecto a mayo del 2025. Seguido de los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas que ascendieron a 229,726 millones de soles, creciendo en 5.47%, con relación a igual mes del 2025.
Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 7,117 unidades, registrándose una variación positiva de 10.53%, en comparación con similar mes del año anterior.
(FIN) NDP/CNA