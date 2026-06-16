Consumo interno de cemento suma 15 meses de crecimiento continuo en el Perú

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Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El consumo interno de cemento registró un crecimiento de 13.92% en abril del 2026 respecto a similar mes del año anterior, con lo cual acumuló 15 meses consecutivos de expansión, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con los indicadores de actividad económica del INEI, la racha de crecimiento se inició en febrero del 2025, cuando el consumo interno de cemento aumentó 4.63%, luego de la contracción observada en enero de ese año (-2.74%).

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A partir de entonces, el indicador mantuvo resultados positivos durante todos los meses del 2025. Losincrementos oscilaron entre 0.25% y 18.09%, entre los que destacan los avances desetiembre(11.13%),noviembre(11.14%) ydiciembre(18.09%), este último el mayor crecimiento registrado durante el año pasado.

La tendencia favorable continuó en el 2026.En enero, el consumo interno de cemento aumentó 13.64%, en febrero 11.53%, en marzo 17.87% y en abril 13.92%, lo que consolida el dinamismo observado desde el año anterior.

Según explicó elINEIen sus reportes mensuales, eldesempeño positivo del indicador estuvo asociado principalmente al avance de obras ejecutadas por el sector privado, incluyendo proyectos inmobiliarios, infraestructura privada y actividades de autoconstrucción de viviendas.

Losresultados observados desde febrero del 2025 reflejan una recuperación sostenida de la demanda asociada a la construcción, luego de un periodo de menor dinamismo registrado durante el año 2024.

El consumo interno de cemento es considerado uno de los principales termómetros de la actividad constructora y económica en el país, debido a que refleja el dinamismo de proyectos inmobiliarios y obras de infraestructura. Su comportamiento suele ser considerado una señal del nivel de inversión, tanto pública como privada.

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