Contraloría impulsará la construcción de seis sedes mediante Obras por Impuestos

Andina/Ricardo Cuba

Lima 28 May. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en coordinación con la Contraloría General de la República (CGR), presentó una cartera de seis proyectos de infraestructura que permitirá construir nuevas sedes regionales de control mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión estimada de 151.3 millones de soles.

Los proyectos fueron promovidos durante el evento “Alianzas que construyen – Cartera CGR 2026”, realizado en la sede de la Escuela Nacional de Control de la CGR, con la participación del presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, y del vicecontralor de Control Gubernamental, Janes Edgardo Rodriguez.

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La cartera comprende la construcción de las Gerencias Regionales de Control de Piura, La Libertad, Junín, Huánuco y Tumbes, así como la sede de Lima. Las infraestructuras que permitirán ampliar la cobertura del control gubernamental, mejorar la capacidad operativa de la Contraloría en el territorio y contribuir a que los recursos públicos se traduzcan en mejores obras y servicios para la ciudadanía.

En conjunto, estas seis intervenciones beneficiarán a millones de personas y fortalecerán la supervisión de entidades públicas sujetas a control en las regiones priorizadas. Las nuevas sedes permitirán mejorar los servicios de control gubernamental, elevar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del Estado, modernizar capacidades, fortalecer el acceso a tecnologías de información y reducir riesgos de corrupción e inconducta funcional.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que el mecanismo de Obras por Impuestos permite unir esfuerzos entre el Estado y la empresa privada para acelerar proyectos que tienen impacto directo en la calidad de vida de la población.

“Con Obras por Impuestos podemos transformar inversión privada en infraestructura pública útil, oportuna y descentralizada. En este caso, hablamos de sedes que fortalecerán el control gubernamental en regiones, acercarán el Estado a la ciudadanía y contribuirán a que cada sol público sea usado con mayor transparencia, eficiencia y sentido social”, señaló.

La cartera incluye la construcción de la Gerencia Regional de Control de Junín, que demandará una inversión estimada de 22.2 millones de soles y beneficiará a más de 1.4 millones de personas, además de fortalecer el control sobre 264 entidades públicas.

En Piura, la nueva Gerencia Regional de Control requerirá una inversión aproximada de 17.49 millones de soles y beneficiará a más de 2.1 millones de ciudadanos, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios de control sobre 261 entidades sujetas a supervisión.

En La Libertad, el proyecto demandará alrededor de 17.47 millones de soles y beneficiará a más de 1.8 millones de personas, con impacto en la mejora de la gestión pública de 302 entidades sujetas a control.

Asimismo, la sede de Huánuco contará con una inversión estimada de 13.87 millones de soles, en beneficio de más de 778,000 ciudadanos, mientras que la sede de Tumbes demandará aproximadamente 4.9 millones de soles. Y en el caso de la sede de Lima, la inversión requerida es de 75.3 millones.

ProInversión viene brindando asistencia técnica a la Contraloría General de la República en las distintas etapas del proceso de Obras por Impuestos, con el objetivo de facilitar la participación de empresas privadas y acelerar la ejecución de infraestructura pública estratégica para el país.

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