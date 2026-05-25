Contrataciones públicas superaron los S/ 14,500 millones al cierre de abril de 2026

Perú.- OECE facilita acceso a información sobre contrataciones públicas con plataformas digitales - Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

Al cierre de abril de 2026, las contrataciones públicas registran un monto convocado de 14,589 millones de soles, de los cuales se adjudicaron 9,169 millones de soles y se suscribieron contratos por 4,934 millones de soles, informó hoy el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Detalló que estas cifras reflejan la dinámica reciente del sistema a nivel nacional, con una participación destacada de los gobiernos locales, que concentraron el 46% del total convocado, equivalente a 6,748 millones de soles.

OECE facilita acceso a información sobre contrataciones públicas con plataformas digitales

En el ámbito del gobierno nacional, los sectores Energía y Minas, Educación y Salud concentraron la mayor actividad de convocatorias en lo que va del año.

Reporte

Estos y otros resultados forman parte del boletín mensual “Seguimiento de las Contrataciones Públicas” correspondiente a abril de 2026, elaborado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de presentar información periódica sobre el comportamiento del sistema a nivel nacional, a partir de la consolidación y análisis de indicadores clave.

En los primeros cuatro meses del 2026, la evolución de los montos convocados y adjudicados mantiene una dinámica similar a la observada durante el año anterior. No obstante, la comparación con abril 2025 debe interpretarse considerando que dicho periodo registró niveles excepcionalmente altos debido al proceso de adecuación normativa asociado a la entrada en vigencia de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

En el análisis territorial, las regiones con mayores montos convocados son Lima, con 3,800 millones de soles; Áncash, con 1,060 millones; Arequipa, con 916 millones; y Ucayali, con 872 millones.

Montos adjudicados

En cuanto a los montos adjudicados, destacan Lima (2,625 millones de soles), Amazonas (788 millones), Áncash (616 millones) y Arequipa (602 millones), reflejando una mayor dinámica de contratación en determinadas regiones durante el periodo analizado.

El boletín también incorpora el análisis de indicadores de desempeño del sistema. Durante abril de 2026 se registró una reducción tanto en el número de ítems declarados desiertos como en los declarados nulos, con 405 y 125 casos, respectivamente. Asimismo, la concurrencia promedio se ubicó en 3.0 postores por ítem, mientras que la tasa de adjudicación alcanzó el 87.3%, manteniéndose dentro de rangos históricamente estables.

El documento señala que los ítems correspondientes a bienes concentran la mayor proporción de procesos declarados desiertos, situación asociada principalmente a su mayor volumen dentro del sistema. Asimismo, se observa que los niveles de concurrencia más altos se presentan en bienes y servicios, en contraste con obras y consultorías de obra, donde los mayores niveles de especialización técnica y costos de participación podrían influir en la competencia observada.

Información sistematizada

El boletín mensual “Seguimiento de las Contrataciones Públicas” tiene como finalidad brindar información sistematizada sobre montos convocados, adjudicados y contratados, así como sobre la evolución de indicadores relevantes para el seguimiento del sistema. Asimismo, busca contribuir a una mejor comprensión de las tendencias de las contrataciones públicas y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

Para acceder al boletín completo, los usuarios pueden descargarlo desde el portal institucional del OECE en el siguiente enlace: aquí.

Subrayó que con este nuevo producto, el OECE contribuye a fortalecer la generación y difusión de información estratégica sobre el desempeño del sistema, facilitando el seguimiento de tendencias, la identificación de riesgos y la toma de decisiones informadas por parte de los actores involucrados, en el marco del enfoque de gobernanza establecido en la Ley Nº 32069, que promueve una gestión más transparente, articulada y orientada a resultados en las contrataciones públicas.

(FIN) NDP/SDD