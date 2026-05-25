Perú.- Contrataciones públicas superaron los S/ 14,500 millones al cierre de abril de 2026 - Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

Al cierre de abril de 2026, las contrataciones públicas registran un monto convocado de 14,589 millones de soles, de los cuales se han adjudicado 9,169 millones y se han suscrito contratos por 4,934 millones, informó el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Según la entidad, estas cifras reflejan la dinámica reciente del sistema a nivel nacional, con una participación destacada de los gobiernos locales, que concentran el 46% del total convocado, equivalente a 6,748 millones de soles. En el ámbito del gobierno nacional, los sectores Energía y Minas, Educación y Salud concentran la mayor actividad de convocatorias en lo que va del año.

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En los primeros cuatro meses de 2026, la evolución de los montos convocados y adjudicados mantiene una dinámica similar a la observada durante el año anterior. No obstante, la comparación con abril 2025 debe interpretarse considerando que dicho periodo registró niveles excepcionalmente altos de debido al proceso de adecuación normativa asociado a la entrada en vigencia de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

En el análisis territorial, las regiones con mayores montos convocados son Lima, con 3,800 millones de soles; Áncash, con 1,060 millones; Arequipa, con 916 millones; y Ucayali, con 872 millones. En cuanto a los montos adjudicados, destacan Lima (2,625 millones), Amazonas (788 millones), Áncash (616 millones) y Arequipa (602 millones), lo que refleja una mayor dinámica de contratación en determinadas regiones durante el periodo analizado.

Durante abril de 2026 se registró una reducción tanto en el número de ítems declarados desiertos como en los declarados nulos, con 405 y 125 casos, respectivamente. Asimismo, la concurrencia promedio se ubicó en 3.0 postores por ítem, mientras que la tasa de adjudicación alcanzó el 87.3%, manteniéndose dentro de rangos históricamente estables.

Los ítems correspondientes a bienes concentran la mayor proporción de procesos declarados desiertos, situación asociada principalmente a su mayor volumen dentro del sistema. Asimismo, se observa que los niveles de concurrencia más altos se presentan en bienes y servicios, en contraste con obras y consultorías de obra, donde los mayores niveles de especialización técnica y costos de participación podrían influir en la competencia observada.

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