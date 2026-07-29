Conveagro considera positivo que Gobierno priorice el Fenómeno El Niño en su agenda

Andina/Difusión

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) consideró positivo que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori priorice en su agenda el tema de la mitigación de los efectos del fenómeno El Niño.

“Creemos que es positivo priorizar, en la agenda a desarrollarse en los primeros meses, el tema del fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana”, manifestó el gerente de Conveagro, Luis Cruz, a la Agencia Andina.

“Sabemos que El Niño afectará terriblemente a los sectores productivos de agricultura y pesca, los cuales requieren una atención especial”, añadió.

Luis Cruz destacó los anuncios de la jefa de Estado sobre los trabajos de prevención como la descolmatación de los ríos y las quebradas, la colocación de mallas de contención, y la limpieza de canales y bocatomas, es decir, todo lo relacionado a infraestructura hídrica.“También nos parece positivo el reforzamiento de caminos rurales, porque el transporte de los alimentos a la ciudad se verá alterado, porque no sólo será por la disminución de la producción, sino por el traslado de esos alimentos”, indicó.“Ahora lo que más daña al sector agrícola es el tema de las temperaturas altas porque está alterando el proceso biológico de las plantas, su estructura fisiológica y por lo tanto hay una reacción negativa en las plantas en producción. Para ello será importante acceder a paquetes tecnológicos con insumos para aliviar esos daños”, agregó.El gerente de Conveagro sostuvo que el fenómeno El Niño afectará la economía de los productores agrarios, pero también la infraestructura y los servicios públicos.“Esperamos reunirnos con la presidenta Keiko Fujimori y el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Marco Vinelli) para ver la agenda y los temas relacionados al fenómeno El Niño y hacer las coordinaciones necesarias”, indicó.

(FIN) CNA