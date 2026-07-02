Coopac Rural Abancay en disolución: hoy se inicia pago de cobertura a socios depositantes

Archivo - Perú.- SBS autoriza a Prex Perú como empresa de créditos y emisora de dinero electrónico - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), anunció que hoy se inicia el pago de los depósitos cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo (FSDC) a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay (Coopac Rural Abancay) en disolución, a través de las oficinas del Banco de la Nación en todo el país.

Cabe recordar que,mediante Resolución SBS N.°01525-2026, del pasado 3 de junio, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Coopac Rural Abancay, al no haberse acreditado el levantamiento efectivo de la causal que motivó su sometimiento al régimen de intervención, por encontrarse incursa enla causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa,dentro del plazo establecido en la Vigésima Cuarta Disposición Final y Complementaria (24.° DFC) de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N.°26702 y sus modificatorias (Ley General).

Ante este escenario,los depósitos de los socios de la Coopac Rural Abancay se encuentran protegidos por el FSDC hasta por el monto máximo de cobertura, que asciende a 5,000 soles por depositante,conforme a lo dispuesto en la 24.° DFC de la Ley General y en la Resolución SBS N.°5061-2008 y sus modificatorias.

Al respecto, la Superintendencia Adjunta de Cooperativas señaló que la cobertura del FSDC actúa como un mecanismo orientado a proteger los depósitos de los socios ante la disolución de una Coopac, y que su activación contribuye al fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.

Los socios pueden verificar, a través del siguiente enlace, si están incluidos en el primer listado de beneficiarios habilitados para efectuar el cobro:

https://www.sbs.gob.pe/app/EntidadLiquidacion/Paginas/Entida...

En los próximos días se actualizará la relación de depositantes cuyos depósitos se encuentren protegidos por el FSDC y que no hayan sido considerados en este primer listado.

Para más información, los socios pueden consultar el portal web institucional del FSDC ( https://fsdcoop.org.pe/" target="_blank" class="ApplyClass">https://fsdcoop.org.pe/>) o el de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/).

También pueden comunicarse a través del correo electrónicocoopacruralabancay@coopacendisolucion.peo llamar a lalínea telefónica gratuita nacional 0800-10840.