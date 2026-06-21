La Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa el crecimiento de gasto en mejoras del hogar

Andina/El Mundial Eleva Las Compras De

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA) reveló que ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados al fútbol de América Latina y el Caribe registraron un aumento en el gasto en servicios de suscripción digital, artículos para el hogar y electrónicos.

De acuerdo al estudio, las transacciones generales de Visa en América Latina y el Caribe, en todas las formas de pago, aumentaron un 30% del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

Un área de crecimiento particularmente fuerte fue impulsada por un “boom del entretenimiento en el hogar”, ya que los consumidores priorizaron el gasto en categorías relacionadas con el entretenimiento en casa y la preparación de los aficionados para crear una experiencia audiovisual de clase mundial desde la comodidad de sus hogares.

“Más allá de la emoción del torneo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, está creando una nueva ola de actividad comercial vibrante en toda la región”, dijo Javier Vázquez, Head de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

“Desde mejoras para el hogar hasta suscripciones digitales, esta ‘ola de renovación del hogar’ está energizando el panorama minorista de la región, convirtiendo la pasión de los aficionados en impulso económico”,agregó.

Un hallazgo del estudio es que los compradores adoptan la omnicanalidad: Los canales de compra en línea registraron un crecimiento notable en las categorías mencionadas anteriormente. El gasto en comercio electrónico aumentó alrededor de un 36%.

Así, se compraron equipos de televisión con pantallas más grandes y sistemas de sonido envolvente para no perderse ningún detalle de los partidos, y las suscripciones de servicios de televisión digital también se incrementaron, lo que refleja una mayor demanda de conectividad de alta velocidad y paquetes de streaming deportivo para mejorar la experiencia audiovisual para ver los partidos.