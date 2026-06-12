Copa Mundial de Fútbol de 2026: Gamarra ofrece camisetas mundialistas desde S/ 10

Andina/Héctor Vinces

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

Los comerciantes del emporio de Gamarra han comenzado a ofrecer camisetas de las principales selecciones participantes del Mundial de Fútbol 2026, con precios desde los 10 soles, en una campaña que busca atenuar el impacto económico que afronta el sector textil y de confecciones durante el primer semestre del año.

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, explicó que, si bien la ausencia de Perú en la cita mundialista impide que se genere una campaña comercial similar a la registrada en el 2018, los emprendedores del sector deportivo han decidido aprovechar el interés que despierta el torneo entre los aficionados.

Perú registra uno de los mayores crecimientos de recaudación en América LatinaIndicó que las micro y pequeñas empresas (mypes) dedicadas a la confección de ropa deportiva ya han preparado camisetas de diversas selecciones para atender la demanda de hinchas nacionales y extranjeros, así como de consumidores que buscan opciones de regalo por el Día del Padre.

“Ya empezó la fiebre del Mundial y nuestros emprendedores del sector deportivo han preparado camisetas de todos los países para que los hinchas puedan adquirirlas. También es una buena opción para regalar por el Día del Padre”, manifestó en declaraciones a la agencia Andina.

Saldaña precisó que las camisetas mundialistas pueden encontrarse desde 10 y 15 soles en la zona deportiva de Gamarra, ubicada en la cuadra 16 de la avenida Humboldt, entre las avenidas Gamarra y Aviación.

Selecciones más demandadas

Respecto a las preferencias de los compradores, señaló que las camisetas de las selecciones latinoamericanas lideran la demanda.

“Las más solicitadas son las de Argentina, Brasil y Colombia. También hay demanda por España y Portugal, debido a los aficionados que siguen a Cristiano Ronaldo”, comentó.

Participación de las mype

La dirigente empresarial indicó que el subsector deportivo de Gamarra está conformado por alrededor de 3,500 micro y pequeñas empresas; sin embargo, solo una parte de ellas participa actualmente en la campaña vinculada al Mundial.

Detalló que aproximadamente el 10% de estos negocios ha comenzado a producir y comercializar prendas relacionadas con el torneo, aunque la cifra podría incrementarse en función de la demanda de las próximas semanas.

“Si hubiera clasificado Perú, la participación sería mucho mayor y abarcaría a otros sectores de Gamarra. En esta oportunidad depende de cómo responda el mercado”, refirió.

Pérdidas en el sector

Saldaña sostuvo que el mundial no representará un crecimiento de ventas para Gamarra este año, aunque sí podría contribuir a reducir parcialmente las pérdidas que enfrenta el emporio comercial.

Según estimaciones de la asociación, las pérdidas acumuladas durante el primer semestre alcanzarían los 600 millones de soles debido a los efectos de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño Costero y al escenario político.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });