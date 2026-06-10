Copa Mundial de Fútbol: ventas retail sumarían S/ 4,222 millones y crecerían 5% en junio

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Las ventas del sector retail alcanzarían los 4,222 millones de soles en junio de este año, lo cual implicaría un crecimiento de 5% en comparación con lo registrado en igual periodo del año pasado, proyectó la presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua.

“El avance previsto para ese mes será favorecido por la campaña del Día del Padre y el Mundial de Fútbol, lo cual dinamizará las ventas previstas”, declaró en el programa Andina al Día del Canal Andina Online.

Cabe mencionar que en el sexto mes del año pasado las ventas de este sector sumaron 4,021 millones de soles.

Potencial

Passalacqua comentó que para este mes se proyecta una mayor dinámica comercial que no estará concentrado en el Día del Padre.

“La realización del Mundial de Fútbol será un factor que diluirá el gasto en todo el mes de junio por lo que no se concentrará en el Día del Padre solamente”, dijo.

Considerando que el Mundial va del 11 de junio al 19 de julio, recomendó a los comerciantes desplegar las estrategias que consideren más convenientes para obtener los mejores resultados posibles.

“A pesar que la selección peruana no estará presente, el Mundial de Fútbol se constituye en una fiesta a nivel regional, continental y en todo el planeta. Hay varios países de Latinoamérica que compiten lo cual irá generando más expectativas en las próximas semanas”, dijo.

En este escenario, las empresas deberán apostar por campañas comerciales más efectivas y propuestas de valor que conecten con las necesidades del consumidor que no necesariamente deban estar relacionadas a esta inusual temporada, agregó.

(FIN) NDP/SDD/JJN