Andina/Vista De La Línea 1 Del Metro De Lima.

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El costo por no contar con más infraestructura de líneas de metro para la ciudad de Lima podría ascender a los 20,000 millones de dólares al año, refirió David Hernández, presidente del Consejo de Directivo de la Autoridad para el Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU).

Así lo manifestó durante el diálogo sostenido en el podcast de análisis económico y políticas públicas “Repensando el Perú”, del Instituto Peruano de Economía (IPE).

En esta edición, el economista y director del IPE, Diego Macera conversó con David Hernández, y el gerente general de la Asociación “A Movernos”, Roberto Vélez, sobre los principales retos que enfrenta el sistema de transporte urbano.

Durante la conversación, los invitados analizaron las causas que limitan el funcionamiento del Metropolitano y los corredores complementarios, así como el impacto de la informalidad, la necesidad de fortalecer la gestión del sistema y los desafíos para mejorar la experiencia de los usuarios.

Los invitados también discutieron las dificultades para renovar la flota. Vélez explicó que una flota de alrededor de 30 vehículos puede representar una inversión de 6 millones de dólares.

Sin embargo, los operadores del Metropolitano han recibido, en muchos casos, autorizaciones por apenas seis meses o un año.

En su opinión, este esquema dificulta que operadores asuman una inversión a largo plazo. “¿Cómo alguien podría renovar una flota teniendo una expectativa de operación tan corta?”, preguntó.

Uno de los temas centrales fue el costo de postergar inversiones en infraestructura. Como señaló Hernández, "nadie está calculando lo que pierdes", en referencia a las pérdidas económicas que genera retrasar proyectos de transporte masivo.

Refirió que se habla de inversiones necesarias de 10,000 millones de dólares para tener más líneas del metro de Lima, pero

el costo por no tener esta infraestructura moderna de transporte podría ascender a los 20,000 millones de dólares al año.

Ejecución de líneas 3 y 4 del Metro de Lima involucrarían US$ 10,000 millones

Finalmente, Hernández y Vélez señalaron que el reto del transporte en Lima no se resuelve solo con más buses y obras. Es necesario mejorar la gestión y ordenar la operación del Metropolitano y el metro, así como generar condiciones para que las inversiones puedan sostenerse en el tiempo.