Crean fondo social para erradicar anemia y desnutrición infantil con aporte de mineras

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

La creación del Fondo Social de la Mancomunidad Regional de Los Andes (MRDLA), fideicomiso que proviene del aporte voluntario de las empresas mineras que se ubican ese ámbito territorial fue anunciada durante la ceremonia de lanzamiento del ANDESMIN 2026, en la ciudad de Ayacucho.

Jesús Quispe Arones, director ejecutivo de la referida mancomunidad, informó que la finalidad es financiar acciones que reduzca la desnutrición crónica infantil y la anemia promoviendo el desarrollo infantil temprano mediante la Estrategia de Articulación Territorial Crecer en los Andes

-Minem flexibiliza temporalmente exigencia de inventarios mínimos de combustibles

Durante su discurso, dijo que esta acción responde a los 15 años de funcionamiento de la MRDLA que integran Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín.

Quispe Arones invitó a la colectividad a participar en la segunda Convención Minera de los Andes - ANDESMIN 2026, que se realizará en Ayacucho, del 29 de octubre al 1 de noviembre. La actividad se efectuó en el centro cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

En otro momento, señaló que la minería peruana atraviesa “su mejor momento y será por buenos años”, de allí la necesidad de elaborar un plan de desarrollo territorial al 2040.

Alfonso Prado Velásquez, director de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), reveló que las inversiones mineras en la región Ayacucho llegaron a los 61 millones de dólares entre los meses de enero y abril, generando siete mil puestos de empleo directos.

Explicó que dicha actividad extractiva transfirió al Estado peruano 51 millones de soles por concepto de canon y regalías, recursos que contribuyan al cierre de brechas en beneficio de la población.

El funcionario dijo que esa región es la cuarta mayor productora de oro del país y registra además producción de plata, plomo, zinc y cobre, consolidando una actividad minera diversificada que genera empleo, inversión y oportunidades de desarrollo para miles de familias.

Por su parte, el empresario minero Roque Benavides Ganoza, felicitó a los organizadores porque ANDESMIN 2026 busca reunir al Estado, la empresa, la academia y la sociedad para “dialogar sobre el futuro de las regiones y el papel que puede desempañar la minería en el desarrollo del país”.

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se encargó de la bienvenida a quienes asistirán al evento, se comprometió a que sea un éxito y señaló que promoverá el turismo y la gastronomía.

ANDESMIN 2026 es organizada por la Mancomunidad Regional de Los Andes, que integran Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín, territorios que concentran importantes proyectos mineros y un enorme potencial geológico para el crecimiento económico del país.

En conjunto, estas seis regiones representan una parte significativa de la producción minera nacional, de la inversión privada, del empleo formal y de las transferencias económicas que reciben los gobiernos regionales y locales para impulsar el desarrollo de sus territorios.

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