Archivo - Perú.- Perú registra uno de los mayores crecimientos de recaudación en América Latina - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La favorable evolución de la economía nacional continúa impulsando una sostenida expansión de los ingresos tributarios del país. En ese contexto, la recaudación tributaria acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento al cierre de junio de 2026, lo que refleja el dinamismo de la actividad económica, la inversión y el consumo, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, explicó que, mediante las acciones coordinadas entre el MEF y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la recaudación de junio alcanzó los 16,456 millones de soles, monto que representa un crecimiento interanual de 28.6% respecto al mismo mes del año pasado.

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“Recientemente explicamos que el comportamiento positivo de indicadores adelantados en mayo de 2026, como la demanda de electricidad, el crédito al sector privado y el consumo interno de cemento, confirma el fortalecimiento de la demanda interna y refleja mejores condiciones para la inversión, el consumo y la actividad económica. Ese dinamismo también se ha reflejado en la recaudación de junio”, sostuvo.

Este resultado también respondió al crecimiento de 29.6% de las importaciones a valor CIF, que incidió en la mayoría de las obligaciones tributarias pagadas en junio, así como al impacto de las mejores cotizaciones internacionales de los minerales, especialmente del cobre y el oro, que elevaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y exportación.

Asimismo, el ministro Rodolfo Acuña Namihas destacó que, entre enero y junio de 2026, la recaudación tributaria acumuló 104,435 millones de soles, es decir, 15,086 millones más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 13.1%. “Este desempeño no solo consolida la tendencia positiva de los ingresos tributarios, sino que también reafirma el compromiso del MEF y de la Sunat con la sostenibilidad fiscal del país”, añadió el ministro.

En esa línea, el titular del sector Economía y Finanzas señaló que ambas entidades complementan sus funciones de diseño de política y administración tributaria para fortalecer los ingresos públicos, mejorar el cumplimiento y contribuir, en el mediano plazo, a elevar la presión tributaria hacia niveles comparables con los de otros países de la región.

El dinamismo de la economía también se reflejó en el comportamiento de los principales tributos. En junio, las rentas empresariales y de personas naturales aportaron 7,368 millones de soles al fisco, con un crecimiento de 35.7%, mientras que el Impuesto General a las Ventas (IGV) sumó 8,790 millones de soles, expandiéndose 13.4% respecto a junio de 2025. Dentro de este último, el IGV interno alcanzó 4,757 millones, con un incremento interanual de 6.1%.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, resaltó, además, que la gestión activa de recuperación de deudas, las estrategias de cobranza oportuna y la ampliación de la base tributaria han contribuido de manera decisiva a este resultado.

“Esto demuestra que la eficiencia recaudatoria avanza de la mano con la expansión económica, cerrando espacios a la informalidad y asegurando recursos continuar cerrando las brechas que el país necesita. Estos resultados reflejan los sólidos fundamentos de la economía peruana, fortalecen la confianza y contribuyen a preservar condiciones favorables para el crecimiento”, puntualizó.

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