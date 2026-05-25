Crecimiento de la minería formal afianzará el desarrollo del Perú

Andina/Difusión

Lima 25 May. (ANDINA) -

El país busca consolidarse como proveedor confiable con la generación de 264,000 empleos directos y transferencias por 10,000 millones de soles en canon y regalías.

La minería formal en Perú se proyecta como un pilar clave para el desarrollo y la estabilidad jurídica en un entorno global competitivo.

El país afronta una oportunidad histórica para consolidarse como un proveedor confiable de los minerales críticos necesarios para la transición energética, señala el presidente del Simposio-XVI Encuentro Internacional de Minería (EIM), Diego Ortega.

No obstante, advierte que el potencial geológico resulta insuficiente si no se logra garantizar la predictibilidad institucional, el empleo formal y un impacto positivo real en las regiones, señala articulo publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

¿Cuáles considera que son los principales mensajes y consensos que el público junto a los inversionistas esperan recoger tras las sesiones de análisis sobre las tendencias globales y el contexto geopolítico actual?

–Creo que se registran tres grandes consensos. Primero, la claridad de que afrontamos un cambio estructural en la economía global, donde los minerales críticos representan la clave para la transición energética y la nueva geopolítica, lo que le otorga a Perú una oportunidad histórica para consolidarse como proveedor estratégico.

Segundo, que el potencial no resulta suficiente; para convertirlo en inversión, el país debe garantizar predictibilidad, estabilidad jurídica e institucionalidad, alineando reglas claras y una visión de largo plazo en un entorno competitivo.

Existe potencial mercado en Suiza para la minería artesanal y la pequeña minería

Por último, se busca una perspectiva más integral de la minería, entendida como motor de desarrollo que articula innovación, infraestructura, energía y territorio. Ser protagonista dependerá de la capacidad de generar confianza.

Dado el interés en la reactivación económica, ¿de qué manera el programa de este año responde a la expectativa ciudadana de transformar los recursos mineros en progreso tangible y generación de empleo para el periodo 2026-2031?

–El programa recoge el espíritu de nuestro lema: “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”. Es decir, entender la actividad no solo como un sector productivo, sino como una labor que articula territorios, genera oportunidades hoy y sostiene el desarrollo en el tiempo.

La minería formal ya genera impactos positivos tangibles; por ejemplo, brinda más de 264,000 empleos directos y ha contribuido con alrededor de 10,000 millones de soles mediante el canon y regalías mineras el año pasado, permitiendo ejecutar obras para el cierre de brechas e impulso del progreso regional.

En el encuentro abordaremos competitividad, institucionalidad, permisos e infraestructura, aspectos que dinamizan la inversión, para lograr que el beneficio llegue con claridad a la población en los próximos años.

Con la creciente relevancia de la transición energética, ¿qué hitos espera que el público identifique en el evento respecto a la función de Perú como proveedor estratégico de minerales críticos y su compromiso con la sostenibilidad ambiental?

–Nuestro país ya cumple un papel estratégico al ser un productor relevante de cobre, plata y zinc, elementos esenciales para la electrificación, las energías renovables y la infraestructura limpia.

Queremos que la audiencia note que la Nación puede y debe consolidarse como proveedor confiable en un mercado que exige trazabilidad verificable y estándares ambientales rigurosos.

También, que la sostenibilidad constituye un proceso medible con monitoreo en tiempo real, eficiencia hídrica, reducción de emisiones y gestión integrada de datos. De hecho, se dispone de operaciones peruanas que son referentes globales en estas prácticas.

El vínculo entre minería y transición energética constituye una oportunidad complementaria: el mundo necesita más cobre para descarbonizarse y Perú tiene ese recurso.

Desde su perspectiva en asuntos corporativos y sostenibilidad, ¿qué propuestas se presentarán para fortalecer la confianza de las comunidades y asegurar que la minería formal siga siendo un baluarte frente al avance de las economías ilegales y la afectación de los derechos humanos?

–La confianza se construye con presencia, diálogo temprano y cumplimiento de compromisos, diferenciándonos por nuestros estándares laborales, ambientales y de derechos humanos frente a las economías no legales.

Las propuestas que impulsamos apuntan a tres frentes: primero, fortalecer los encadenamientos mediante proveedores regionales, empleo local calificado y transferencia de conocimiento; segundo, consolidar mecanismos de participación que anticipen conflictos; y tercero, robustecer la capacidad técnica y humana del Estado para supervisar con rigor, certificar con credibilidad y actuar con rapidez frente a operaciones que incumplan los estándares normativos.

Digitalización

Ante los desafíos de la digitalización, ¿cómo se abordará la inquietud de los profesionales del sector sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la gestión del talento y la pluralidad en la actividad extractiva?

–Constituye un tema central, pues la transformación tecnológica ya cambia la operatividad industrial y el perfil de los colaboradores requeridos.

En el encuentro se analizará de qué manera herramientas como la analítica predictiva impactan en la productividad, la toma de decisiones y la competitividad.

Pondremos, asimismo, el foco en las personas: qué habilidades se demandan, cómo se forman novedosos perfiles y el modo de atraer capital humano diverso.

La automatización abre una oportunidad importante para construir una industria más inclusiva y con mayor diversidad.

Detalles

- El Simposio-XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se desarrollará del 26 al 28 de mayo en Lima.

- Este evento reunirá a líderes empresariales, autoridades y especialistas para debatir sobre inversión, sostenibilidad, innovación y el futuro de la minería en Perú y el mundo.

- Con estos espacios, el simposio se consolida como una plataforma de diálogo técnico y multisectorial que busca aportar a la conversación informada sobre los desafíos y oportunidades del sector minero en un contexto global cambiante.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });