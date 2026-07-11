Crédito hipotecario en el Perú se acelera y crece 7.5% interanual en mayo 2026

Andina/Las Compras De Viviendas Tipo

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El crédito hipotecario en el Perú se acelera tras registrar un crecimiento interanual de 7.5% en mayo, superior al de abril que alcanzó una variación positiva de 7.1%, respecto al similar mes del 2025, destacó hoy el Banco Central de Reserva del Perú.

Este desempeño estuvo principalmente favorecido

por el aumento interanual de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 8.2% interanual en mayo, mientras que aquellos concedidos en moneda extranjera cayeron un 3.8 %, explicó el ente emisor.

Mayo 2026

De otro lado, en términos mensuales, el Banco Central refirió que el crédito hipotecario registró un aumento de 0.7% en mayo, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron 0.8%.

Asimismo, indicó que los préstamos para viviendas otorgados en dólares se mantuvieron sin variación en mayo.

También, el ente emisor señaló que se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas.

En mayo de 2026, solo el 5.3% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles, puntualizó el Banco Central.

(FIN) NDP / MDV