Crédito Mivivienda benefició a más de 4,600 familias en primer semestre del 2026

Archivo - Perú.- Perú: sector inmobiliario ofrece 59,288 viviendas de interés social con beneficio de bonos - Andina/Difusión - Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Fondo Mivivienda (FMV), benefició a un total de 4,680 familias con el Crédito Mivivienda (CMV) durante el primer semestre de este año, cifra que representa un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se desembolsaron 4,313 créditos.

Este resultado marca un cambio de tendencia frente al comportamiento registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando las colocaciones disminuyeron 3% en comparación con el primer semestre del 2024, con 4422 créditos.

“Esta recuperación refleja un mayor dinamismo del mercado inmobiliario y una creciente demanda por financiamiento habitacional. Seguimos trabajando para que más peruanos cuenten con viviendas dignas”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Impulso regional

El crecimiento fue impulsado por el desempeño de las regiones del país. En los primeros seis meses del año, las colocaciones en provincias alcanzaron los 1,750 créditos, lo que representa un incremento de 21% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se desembolsaron 1,446 créditos, revirtiendo la caída de 6% registrada entre 2024 y 2025.

Gracias a este desempeño, la participación de las colocaciones en provincias sobre el total nacional aumentó de 33,53% a 37,39%, mientras que Lima y Callao redujeron su participación de 66,47% a 62,61%, evidenciando una mayor expansión del financiamiento hipotecario en el interior del país.

Uno de los factores que contribuyó a este resultado fue la actualización de los valores máximos de vivienda y del Bono del Buen Pagador (BBP), realizada en junio de este año. A diferencia de los años 2024 y 2025, cuando las colocaciones mostraron caídas tras la actualización de estos valores, en el 2026 se observó una evolución favorable durante el segundo trimestre.

Entre mayo y junio de este año, las colocaciones aumentaron 16%, al pasar de 728 a 843 créditos, lo que evidencia que las medidas implementadas han contribuido a fortalecer el acceso de más familias al financiamiento para la adquisición de una vivienda.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de impulsar el acceso a viviendas formales y de calidad, promoviendo el desarrollo del mercado hipotecario y ampliando las oportunidades para que más familias cumplan el sueño de la casa propia.