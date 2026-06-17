Crédito suplementario que solicita el Ejecutivo agregaría hasta un punto porcentual al PBI

Andina/El Gasto En Inversión Pública De

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El crédito suplementario que solicita el Ejecutivo aprobar al Congreso por 9,596 millones de soles, para incorporarlo al presupuesto público 2026, podría sumar hasta un punto porcentual al crecimiento del PBI, en función de la calidad de ejecución del gasto, señaló el gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Alberto Morisaki

En la víspera, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el proyecto de ley para incorporar 9,596 millones de soles al Presupuesto 2026, vía crédito suplementario.

“El impacto en el Producto Bruto Interno (PBI) del país, sería que le sumaría hasta un punto porcentual de crecimiento, dependiendo de la calidad de ejecución y del gasto que se va a hacer”,declaró a la

Agencia Andina.

“Ese crédito suplementario es bueno, lo positivo es que no compromete el equilibrio fiscal, porque se sustenta en mayores ingresos y canon”,agregó.

Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detalló que el crédito suplementario se financiará con operaciones de 1,260 millones de soles en emisión de bonos del Tesoro Público; y 2,900 millones de soles por mayores ingresos de recursos ordinarios.

Asimismo, también prevé 5,436 millones de soles por canon, sobrecanon y regalías, destinados a los gobiernos regionales y locales, lo que en total sumaría los 9,596 millones de soles.

Al respecto el economista Morisaki, destacó que el crédito suplementario solicitado“tiene un fuerte componente de inversión”del 70% para obras públicas, que impulsa el crecimiento económico hacia adelante, porque está destinado a financiar obras en curso, servicios esenciales y acciones preventivas ante un Fenómeno El Niño.

“Entonces va a ser un impulso correcto, puede sumar al crecimiento y sostener la actividad económica, pero hay riesgos que hay que tomar en cuenta, si bien el 70% es inversión pública, el impulso fiscal es moderado, pero relevante, gracias a la mejor recaudación y menor déficit que tenemos”,dijo.

“Acá lo clave es que se ejecute bien, el factor crítico acá no es la asignación, sino la ejecución del gasto,”,enfatizó.

Refirió que a nivel de gobiernos subnacionales, el país ha adolecido falta de capacidad en la gestión y ejecución del gasto público, por lo que hay que poner atención a este tema.

“En el contexto de El Niño, este crédito suplementario es sumamente positivo. Si viene un fenómeno climatológico El Niño fuerte, te puede restar hasta entre uno y tres puntos porcentuales del PBI. Por lo tanto, el paquete de inversión este tiene que estar bien focalizado y priorizado”,explicó el economista Morisaki.

En ese sentido, enfatizó que el gasto referido a El Niño, debe ser para construir infraestructura resiliente ante las lluvias y también para proteger infraestructura crítica que evite la paralización de la economía, como puentes, carreteras, protección de urbes y zonas productivas.“Deberíamos darle prioridad, por ejemplo, a la prevención, antes que a reconstruir, descolmatación de ríos, drenaje urbano, control de quebradas, esas intervenciones te dan mayor retorno económico”,indicó.

“Evitar pérdidas en transporte y comercio, porque al final de cuentas el impacto se va a reflejar en el aumento de precios en la economía, pérdida de capacidad adquisitiva y caída del consumo y del PBI”,dijo.

Finalmente, Morisaki, refirió que el impacto de El Niño en el 2017 fue entre uno y dos puntos porcentuales del PBI, pero todo dependerá de la severidad con que se presente a fines de este año y el próximo, por lo que el impacto del gasto reactivo es menor y en el gasto en acciones preventivas el multiplicador es mucho mayor para la economía.

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