Cronograma de pagos 2026 de sueldos y pensiones en el Estado peruano

Andina

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a fines del 2025 el cronograma anual mensualizado para el pago de las remuneraciones y pensiones en la administración pública que se aplicará durante el año fiscal 2026.

Mediante Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, también se autorizó el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La norma detalla el cronograma antes mencionado en los siguientes anexos:

a) Anexo N° 01: cronograma de pagos anual mensualizado de Remuneraciones para el año fiscal 2026, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno nacional y gobiernos regionales.

b) Anexo N° 02: cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley N° 20530) para el año fiscal 2026, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del Gobierno nacional y gobiernos regionales.

c) Anexo N° 03: cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley N° 19990) para el año fiscal 2026, a cargo de la ONP.

La presente norma establece que el cronograma del Anexo 1 incluye los pagos del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros de carácter periódico y no remunerativo tales como Estipendio por Servicio Civil de Graduandos (Secigra) y Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums), propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de escuelas militares y policiales, entre otros de similar naturaleza.

Asimismo, fija que las obligaciones relacionadas con la bonificación por escolaridad y los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atienden conforme a los anexos del referido cronograma, en los meses que corresponda.

CTS, gratificaciones e indemnizaciones

La norma determina que la atención de otras obligaciones relacionadas con los conceptos de pago de remuneraciones y/o pensiones, tales como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones (Decreto Legislativo N° 728), indemnizaciones o similares, se efectúa en las fechas u oportunidad que señala la legislación aplicable.

Se dispone que aquellas unidades ejecutoras que cuentan con personal del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 pueden realizar el pago de los conceptos de remuneraciones y gratificaciones de julio y diciembre en una sola planilla, en la fecha en que corresponda atender dichos conceptos.

El dispositivo también precisa que el cronograma anual mensualizado es aplicable al pago de las obligaciones que por concepto de remuneraciones y/o pensiones se realiza con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como a otras fuentes de financiamiento que se centralizan y administran a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

Para ese efecto, el jefe de Administración, o quien haga sus veces en la unidad ejecutora, es responsable de adoptar las medidas administrativas que resulten necesarias para contar con el financiamiento que garantice su adecuado y oportuno cumplimiento, así como para el correspondiente registro de las operaciones en el SIAF-SP, bajo responsabilidad.

Asimismo, se indica que la presente norma y sus anexos se publican en la sede digital del MEF.

(FIN) CNA/JJN