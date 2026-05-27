Perú.- CTS 2026: ¿Qué bancos, cajas y financieras ofrecen las mejores tasas de interés?

Andina

Lima 28 May. (ANDINA) -

Los trabajadores dependientes, que pertenecen al régimen laboral de la actividad privada, tienen derecho a gozar de una compensación por tiempo de servicio (CTS), un beneficio laboral de carácter remunerativo que se deposita cada seis meses y que tiene la ventaja de ser remunerada con la tasa de interés más alta del mercado.

En ese sentido, es oportuno que los peruanos conozcan qué entidades financieras remuneran mejor sus ahorros de CTS, de manera que puedan escoger las opciones financieras más atractivas para rentabilizar estos recursos.

-Guerra de bancos 2026: conoce las mejores tasas para tus depósitos a plazos

La mayor tasa de interés promedio en soles para los depósitos CTS se ubica en 6.90% anual al 26 de mayo del 2026 y la paga Financiera Proempresa, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Le siguen Financiera InFinance XP, Caja Piura y Caja del Santa con 6.50% en los tres casos y Caja Lima con una tasa promedio anual de 6.48% en los tres casos.

¿Qué entidad financiera paga más por el depósito de la CTS?

A continuación, el listado de entidades financieras y las respectivas tasas de interés promedio anual en soles que ofrecen para el depósito de la CTS. Los datos son al 26 de mayo del 2026 para los bancos y financieras, y a marzo del 2026 para las cajas municipales y rurales:

Cabe destacar que los depósitos en las entidades supervisadas por la SBS están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) hasta por un máximo de 117,200 soles por entidad financiera para el periodo de marzo a mayo del 2026.

De esta manera, el riesgo de perder sus ahorros en una u otra entidad financiera es inexistente hasta el mencionado monto en caso algún banco, caja o financiera quebrase.

Sin embargo, si tus excedentes superan los 117,200 soles se recomienda diversificar el depósito total entre más de una entidad financiera hasta dicho nivel para contar con el beneficio del FSD en cada banco, caja o financiera.

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