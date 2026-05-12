CTS: mira como puedes usarla para empezar tu camino hacia el departamento propio

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

Con la llegada de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de mayo, muchas personas evalúan cómo usar este ingreso que puede brindar liquidez inmediata, pero que también cumple un rol como respaldo económico. Para quienes ya vienen considerando la compra de un departamento, la clave está en cuánto conservar, cuánto usar y qué objetivo concreto cubrir con ese monto.

Según cifras del sector, las ventas de viviendas en Lima Metropolitana y Callao crecieron 25% durante el primer trimestre del 2026, frente al mismo periodo del año anterior. Además, más del 80% de las ventas de marzo correspondió a proyectos en planos o construcción.

“La CTS puede ser útil dentro del proceso de compra si se usa con un objetivo claro. Antes de destinarla, el comprador debe definir qué paso concreto quiere dar: separar una unidad, completar parte de la inicial o prepararse para una evaluación hipotecaria”, señala Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de Albamar Grupo Inmobiliario.

Desde su experiencia, Diana Puga recomienda que la CTS se use como parte de una decisión financiera planificada, para lo cual da las siguientes pautas:

1. Define qué parte puedes usar y qué parte debes conservar: antes de tomar una decisión, separa un monto como respaldo ante imprevistos. La CTS puede ayudarte a avanzar hacia una meta importante, pero no debería dejarte sin seguridad financiera.

2. Asigna este ingreso a un objetivo concreto: evita usar la CTS sin una finalidad clara. Puede servir para separar una unidad, reforzar tu ahorro para la inicial o iniciar una evaluación financiera con mayor orden, señala Puga.

3. Calcula tu capacidad de pago antes de comprometerte: si ya tienes una inicial avanzada, revisa cuánto podrías asumir mensualmente en una cuota hipotecaria. Así sabrás si conviene usar la CTS para completar tu ahorro, separar una unidad o conservarla como respaldo financiero.

4. Ordena tu perfil financiero antes de solicitar un crédito: si tienes deudas pequeñas o pagos pendientes, evalúa si conviene regularizarlos para llegar mejor preparado a una evaluación bancaria. Un perfil más ordenado puede facilitar el proceso, destaca la especialista.

5. Evalúa la decisión completa, no solo el monto disponible: antes de separar una unidad, revisa ubicación, precio, distribución, gastos asociados, plazos de entrega, opciones de financiamiento y trayectoria de la inmobiliaria. La CTS puede ser el primer impulso, pero la compra debe sostenerse en el tiempo.

Además de definir cuánto usar de su CTS, el comprador debería revisar si el proyecto califica a bonos habitacionales, condiciones especiales de financiamiento o certificaciones sostenibles, como MiVivienda Verde, EDGE o LEED. Estos elementos pueden influir en las condiciones de compra, el posible ahorro futuro y la sostenibilidad de la inversión.

“La CTS puede ser un primer impulso, pero no debería ser el único criterio para tomar una decisión. Comprar un departamento implica mirar el proceso completo: el ahorro disponible, la cuota futura, los beneficios a los que se puede acceder y la tranquilidad de asumir un compromiso sostenible en el tiempo”, finaliza Puga.

(FIN) NDP/CNA