¿Cuál es la cotización del dólar hoy jueves 11 de junio del 2026?

Archivo - Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy miércoles 3 de junio del 2026? - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El precio del dólar inició bajando frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda estadounidense en el mercado regional.

En efecto, la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.4091soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.4100 soles.

Su precio en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.43 soles; mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.46 soles.

(FIN) SDD