¿Cuál es la cotización del dólar hoy jueves 21 de mayo del 2026?

Archivo - Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy miércoles 20 de mayo del 2026? - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 21 May. (ANDINA) -

El precio del dólar inició subiendo frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

En efecto la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.416 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel superior al de la jornada previa de 3.415 soles.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.425 soles, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.45 soles.