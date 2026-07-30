¿Cuál es la cotización del dólar hoy jueves 30 de julio del 2026?

Archivo - Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy lunes 27 de julio del 2026? - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El precio del dólar inició bajando frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

En efecto la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.387 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.404 soles.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.397 soles, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.43 soles.