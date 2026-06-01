¿Cuál es la cotización del dólar hoy lunes 1 de junio del 2026?

Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy viernes 29 de mayo del 2026? - Andina/Melina Mejía

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El precio del dólar inició subiendo frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

En efecto, la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.424 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.415 soles.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.435 soles, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.46 soles.