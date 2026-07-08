¿Cuál es la cotización del dólar hoy miércoles 8 de julio del 2026?

Archivo - Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy viernes 3 de julio del 2026? - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El precio del dólar inició subiendo frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

En efecto la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.409 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel superior al de la jornada previa de 3.398 soles.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.42 soles, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.44 soles.