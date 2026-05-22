¿Cuál es la cotización del dólar hoy viernes 22 de mayo del 2026?

Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy lunes 11 de mayo del 2026? - Andina/Melina Mejía

Lima 22 May. (ANDINA) -

El precio del dólar inició bajando frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

En efecto, la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.4093 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.4105 soles.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.42 soles, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.45 soles.