¿Cuál es la cotización del dólar hoy viernes 8 de mayo del 2026?

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Lima 8 May. (ANDINA) -

El precio del dólar inició bajando frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

En efecto, a las 10:00, hora local (15:00 GMT), la cotización de venta del dólar se sitúa en 3.452 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.46 soles.

El precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de 3.46 soles, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en 3.49 soles.