Cuatro de cada 10 trabajadores en Perú optan por capacitarse laboralmente

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

La capacitación laboral dejó de ser un beneficio adicional para convertirse en una exigencia del talento. Hoy, los trabajadores buscan aprender de forma constante para no quedarse atrás; sin embargo, no todas las organizaciones están logrando responder a esa demanda con la misma velocidad, generando una brecha entre lo que las personas esperan y lo que realmente reciben.

Frente a ello, Rankmi presentó su más reciente “Pulso de Capacitación y Aprendizaje 2026”, elaborado a partir de más de 7,600 encuestas en la región. El informe revela que Perú lidera la formación continua en Latinoamérica: 4 de cada 10 trabajadores se capacitan todos los meses, posicionándose como el país con mayor constancia frente a otros mercados.

-Multas laborales pueden superar los S/ 400,000 y comprometer la continuidad de empresas

Asimismo, el 52% de los trabajadores prefiere cursos online ofrecidos por sus empresas, seguido por capacitaciones presenciales, mientras que formatos más innovadores como microaprendizaje, gamificación o aprendizaje práctico no superan el 20% de preferencia.

Las diferencias también se explican por perfil. Los trabajadores más jóvenes son los más activos en su formación, con casi la mitad capacitándose mensualmente y una mayor inclinación por experiencias dinámicas y colaborativas.

A nivel de género, las mujeres muestran una mayor valoración y constancia en el aprendizaje, además de una preferencia por espacios de acompañamiento como mentoring, mientras que los hombres optan más por esquemas autónomos.

“La alta frecuencia de capacitación en países como Perú responde a una mayor conciencia del talento sobre la necesidad de actualizarse constantemente. Sin embargo, el gran desafío para las organizaciones está en evolucionar sus modelos de aprendizaje, incorporando formatos más ágiles, prácticos y personalizados que conecten con las nuevas generaciones. Hoy no basta con ofrecer capacitación, sino con hacerlo de manera continua, relevante y alineada a cómo las personas realmente aprenden”, señaló Felipe Cuadra, co founder & chief human resources officer (CHRO) de Rankmi.

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