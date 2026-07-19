Cuatro claves de abastecimiento y consumo para hacer rendir la gratificación de julio

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Lima 19 Jul. (ANDINA) -

Durante la quincena de julio, miles de peruanos del sector formal reciben el pago de la gratificación por Fiestas Patrias. Si bien este ingreso extra suele destinarse a deudas o entretenimiento, enfocar un porcentaje de este presupuesto al abastecimiento inteligente y la mejora del hogar es una de las decisiones más eficientes para proteger la economía familiar a mediano plazo.

La clave no consiste en gastar más, sino en comprar y planificar mejor. "La inyección de liquidez de julio debe ser vista como una oportunidad. Comprar formatos familiares, abastecer la despensa o aprovechar para renovar artículos del hogar genera un ahorro real y mejora la calidad de vida en los meses siguientes", señalan desde Tottus.

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Para lograr que cada sol rinda al máximo, la referida marca recomienda cuatro estrategias de consumo inteligente para aplicar durante estos días:

1. La regla del volumen en categorías de alta rotación: El error más común es comprar productos de uso diario solo cuando se acaban. Los artículos de cuidado personal (shampoo, desodorantes) y limpieza del hogar (detergentes, papel higiénico, lavavajillas) son ideales para adquirirse en formatos grandes o multipacks.

2. Planificación del menú semanal y el "gustito" del fin de semana: Las compras improvisadas son la principal fuente de fuga de dinero. La estrategia ideal es armar una lista con el menú de la semana. Esta planificación no solo asegura la alimentación diaria, sino que permite incluir ese "gustito" del fin de semana o armar una jarana en casa sin descuadrar el presupuesto.

3. Compras digitales: Mismo surtido, calidad y entregas desde 90 minutos. El abastecimiento masivo implica logística. Aquí, la tecnología se vuelve la mejor aliada, ofreciendo el mismo surtido y la misma calidad que la tienda física.

4. Inversión estratégica en bienes duraderos: La gratificación es también el momento más esperado para realizar compras grandes que requieren un esfuerzo económico mayor. Destinar una parte de este ingreso a renovar electrodomésticos, actualizar la tecnología de casa o invertir en el descanso con colchones nuevos, es una decisión financiera inteligente, ya que permite aprovechar las rebajas exclusivas de temporada y equipar el hogar a un menor costo.

Tottus señala que la planificación y el uso de canales modernos son la combinación clave para que la gratificación de julio se convierta en una inversión verdaderamente inteligente para el bienestar del hogar.

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