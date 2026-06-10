Perú.- Cuatro claves para impulsar el liderazgo femenino en industrias especializadas

Andina/Cada Vez Más Mujeres Lideran En Industrias

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Las mujeres vienen consolidando su participación en posiciones de liderazgo dentro de diversos sectores productivos del país. Más allá de los cargos que ocupan, su aporte se refleja en la gestión de equipos, la toma de decisiones, la capacidad de adaptación y la construcción de entornos orientados al crecimiento y la innovación.

Este avance también responde a una mayor preparación profesional y al interés de muchas mujeres por desarrollarse en industrias cada vez más especializadas.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las mujeres representan cerca de la mitad de la población económicamente activa del país y su participación en actividades empresariales continúa creciendo de manera sostenida, especialmente en posiciones vinculadas a gestión, comercio, servicios y emprendimiento.

Para Rocío de la Cruz, fundadora y gerente general de GPC Perú,

el liderazgo se fortalece a través de la capacitación continua, la experiencia y la disposición para asumir nuevos retos.

"El crecimiento profesional no ocurre de un día para otro. Requiere preparación, disciplina y mucha perseverancia. Cada experiencia deja una enseñanza y cada reto es una oportunidad para seguir desarrollándose. Lo importante es mantener siempre la disposición de aprender y confiar en las capacidades que cada persona puede aportar", señala.

Teniendo en cuenta ello, la ejecutiva identifica cuatro factores que contribuyen al fortalecimiento del liderazgo femenino en cualquier industria:

Los mercados evolucionan constantemente y mantenerse actualizado permite afrontar nuevos desafíos con mayor seguridad y preparación. La capacitación no solo fortalece conocimientos técnicos, sino también habilidades de gestión y liderazgo.

Cada experiencia profesional aporta herramientas valiosas para crecer. Asumir responsabilidades, participar en nuevos proyectos y salir de la zona de confort permite desarrollar capacidades que muchas veces permanecen ocultas.

El liderazgo moderno no se basa únicamente en dirigir, sino también en escuchar, colaborar y generar espacios donde otras personas puedan desarrollarse.

Los resultados importantes requieren constancia. La perseverancia y la capacidad de adaptarse a los cambios suelen marcar la diferencia en el desarrollo profesional.

“Muchas veces el principal límite está en pensar que ciertos sectores son demasiado complejos o que no existen oportunidades. La experiencia demuestra que cuando hay preparación y perseverancia, las posibilidades de crecimiento aparecen en cualquier industria”, agrega Rocío de la Cruz.

Para la ejecutiva, uno de los cambios más positivos de los últimos años es que más mujeres están encontrando referentes cercanos que demuestran que es posible desarrollarse profesionalmente en actividades técnicas, comerciales y operativas.

“Es importante que las nuevas generaciones sepan que no hay un camino único para crecer. Cada experiencia suma y cada aprendizaje abre nuevas oportunidades. Lo importante es mantener siempre la disposición de seguir aprendiendo”, sostiene.

Finalmente, destaca que el verdadero liderazgo no consiste únicamente en alcanzar una posición determinada, sino también en generar oportunidades para que otras personas puedan crecer.

“Cuando una mujer avanza, inspira a otras a hacerlo también. Compartir conocimientos, acompañar procesos y ayudar a desarrollar talento es una de las formas más valiosas de construir un impacto positivo”, puntualiza.

(FIN) NDP / MDV