Cuatro destinos para aprovechar el feriado largo de San Pedro y San Pablo

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Lima 27 Jun. (ANDINA) -

El turismo interno registró más de 46 millones de viajes durante el 2025, acumulando su quinto año consecutivo de crecimiento, según cifras de PromPerú. En ese contexto, el feriado largo por la festividad de San Pedro y San Pablo, el lunes 29 de junio, se presenta como una oportunidad para impulsar los viajes de corta y mediana distancia.

Pensando en quienes buscan salir de Lima por carretera, Nissan Perú, marca representada por Astara, recomendó cuatro destinos ubicados a pocas horas de la capital que combinan naturaleza, aventura, gastronomía y experiencias culturales.

Chancay

Ubicado a unas dos horas al norte de Lima, Chancay tiene como principal atractivo el Castillo de Chancay, de arquitectura inspirada en la época medieval. A 25 kilómetros, siguiendo la Panamericana Norte, se encuentra la Reserva Nacional de Lomas de Lachay, que ofrece rutas de trekking en un ecosistema de neblina característico de la costa peruana.

Lunahuaná

A tres horas al sur de Lima, en el valle del río Cañete, Lunahuaná destaca por el canotaje, actividad que puede practicarse en rápidos aptos para distintos niveles de experiencia. El destino también ofrece canopy y visitas a bodegas artesanales para degustar vinos y piscos de la zona.

Canta

A poco más de dos horas al noreste de Lima, Canta reúne atractivos naturales como la catarata de Lucle y la laguna Chuchún. Además, la trucha criada en la zona se ha convertido en uno de los principales platos representativos del lugar.

Oxapampa

Para quienes dispongan de más tiempo, Oxapampa constituye una alternativa en la selva alta. Ubicada aproximadamente a diez horas de Lima, combina una arquitectura de influencia europea con los paisajes del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, donde es posible recorrer senderos y visitar cataratas.

(FIN) NDP/JAM