Cuatro señales de que una empresa debe actualizar la valorización de activos inmobiliarios

Andina/Lenin Lobatón

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Los activos inmobiliarios pueden representar un componente relevante dentro del patrimonio de una empresa. Contar con información actualizada sobre su valor permite fortalecer la gestión financiera, evaluar alternativas estratégicas y sustentar decisiones relacionadas con optimización, inversión, desinversión o reorganización del portafolio.

En el mercado peruano, la actualización periódica del valor de los activos inmobiliarios suele estar más institucionalizada en fondos inmobiliarios, empresas con financiamiento estructurado o compañías con mayores exigencias de reporte financiero. Para otras organizaciones, este análisis se activa principalmente frente a eventos específicos, como una venta, una solicitud de financiamiento, una auditoría o una reorganización del portafolio.

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“Una valorización actualizada permite que los activos inmobiliarios sean gestionados con una mirada más estratégica. Contar con información vigente facilita identificar oportunidades de optimización, financiamiento o transformación, y aporta mayor solidez al proceso de toma de decisiones”, señala Denise Vargas, Market Research Coordinator de Cushman & Wakefield.

En ese contexto, la especialista identifica cuatro señales que pueden indicar la necesidad de revisar el valor de los activos inmobiliarios de una empresa:

1. Información de valor desactualizada

El mercado inmobiliario puede registrar variaciones relevantes en función de la ubicación, la demanda, la normativa, la infraestructura y las condiciones económicas. Por ello, contar con valores actualizados permite que las decisiones de inversión, venta, financiamiento o reorganización patrimonial se sustenten en información alineada con el contexto actual del mercado.

2. Activos con potencial sin evaluar

Una revisión periódica del portafolio permite identificar inmuebles que podrían tener un mayor potencial de uso, desarrollo, reconversión o rentabilidad. Esto es especialmente relevante en terrenos, activos subutilizados o propiedades ubicadas en zonas con cambios urbanos, comerciales o normativos.

3. Necesidad de sustentar decisiones financieras o corporativas

Las valorizaciones pueden aportar soporte técnico en procesos de auditoría, acceso a financiamiento, análisis patrimonial, decisiones de inversión o presentación de información ante directorios, inversionistas y otros stakeholders. Contar con una estimación vigente del valor de los activos facilita una lectura más clara de la posición patrimonial de la empresa.

4. Oportunidades de optimización del portafolio

Los activos inmobiliarios pueden representar una porción relevante del capital corporativo. Evaluar periódicamente su valor permite identificar oportunidades para optimizar el uso del capital, definir estrategias de venta, reposicionamiento, desarrollo, renegociación o transformación de activos, según los objetivos del negocio.

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