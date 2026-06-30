¡Cuidado! Banco Central de Reserva del Perú no ofrece inversiones ni solicita pagos

Andina/Sede Del Banco Central De Reserva Del Perú

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva del Perú alerta a la ciudadanía sobre la propagación de estafas financieras externas, que circulan en redes sociales, bajo las cuales delincuentes utilizan el nombre, la imagen y la autoridad del BCRP para consumar fraudes o extraer pagos de las víctimas.

Al respecto, se han identificado tres modalidades principales de engaño:

Circulación de videos en redes sociales, creados con Inteligencia Artificial, donde se suplanta la imagen y voz de nuestras autoridades recomendando plataformas de inversión fraudulentas.

Envío de documentos falsificados con membrete del Banco, argumentando que el dinero de la víctima ha sido "congelado" por el BCRP exigiendo un pago para su supuesta liberación.

Emisión de cartas, correos con firmas falsificadas o llamadas usando nombres de funcionarios del BCRP para darle legitimidad al esquema de estafa.El BCRP aclara que no ofrece alternativas de inversión, no abre cuentas para el público y nunca solicitará pagos, transferencias o trámites para "liberar" fondos.

“Nuestra labor está dedicada enteramente a preservar la estabilidad monetaria del país. Si recibe una comunicación, documento o video a nombre del Banco Central ofreciendo estos servicios o pidiendo dinero, es probable que se trate de una estafa”,precisó la entidad bancaria.

"En este sentido, recomendamos a la población dudar siempre de ofertas financieras que ofrezcan ganancias extraordinarias o de trámites que le exijan pagos de urgencia", agregó.

"Ante cualquier contacto telefónico, mensaje o documento a nombre de una entidad financiera, tómese el tiempo de verificar las fuentes oficiales. Nunca entregue dinero sin antes corroborar la información directamente con la institución", puntualizó el Banco Central.

Cualquier comunicación del Banco Central se hace mediante sus canales oficiales.