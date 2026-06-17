¡Cuidado! cuatro señales de que tu negocio tiene un problema comercial y no de marketing

Andina/Un Producto Que Satisface La Necesidad Del

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La publicidad digital se ha convertido en una de las principales herramientas de crecimiento para las empresas. Sin embargo, cuando los resultados no llegan, el problema no siempre está en las campañas; ya que detrás de muchas inversiones sin retorno existen errores comerciales que suelen pasar desapercibidos.

Según datos de HubSpot, más del 60% de las empresas considera que generar ventas es uno de sus principales desafíos comerciales.

A ello se suma que diversas investigaciones internacionales muestran que muchas organizaciones invierten en publicidad sin haber validado previamente aspectos fundamentales como su oferta, propuesta de valor o proceso de ventas.

“El problema rara vez es la publicidad. Muchas veces las empresas intentan solucionar con marketing lo que en realidad es una falla comercial. Puedes tener una excelente campaña, pero si tu producto no responde a una necesidad real o tu proceso de ventas está roto, los resultados seguirán siendo limitados”,explica Frank Navarro Villacorta, ingeniero comercial y fundador de Podera Consulting.

De acuerdo con el especialista, antes de aumentar el presupuesto publicitario, las empresas deberían evaluar si cuentan con una estructura comercial capaz de convertir la demanda en ventas reales.

Ante este escenario, Navarro comparte cuatro señales que podrían indicar que un negocio tiene un problema comercial y no de marketing:

Recibir mensajes, formularios o llamadas no garantiza resultados. Si existe interés inicial, pero la mayoría de oportunidades no se convierten en clientes, el problema podría estar en la oferta, el proceso comercial o la gestión de seguimiento.

Muchas empresas invierten en publicidad sin haber definido por qué un cliente debería elegirlas frente a la competencia. Cuando la propuesta de valor no es clara, incluso las mejores campañas tienen dificultades para generar resultados sostenibles.

En algunos casos, el marketing cumple su función y genera prospectos calificados, pero la falta de seguimiento, tiempos de respuesta lentos o procesos comerciales poco estructurados terminan afectando las ventas.

Cuando las ventas desaparecen apenas se detienen las campañas, suele ser una señal de que el negocio no ha construido una estrategia comercial sólida. La publicidad puede acelerar el crecimiento, pero no reemplaza un sistema de ventas eficiente.

“Hoy en día las compañías creen que necesitan más publicidad, cuando en realidad necesitan más estructura, y antes de invertir un sol adicional en campañas, es importante validar que el negocio esté preparado para vender, por eso, debemos optimizar cada etapa del proceso comercial, desde la propuesta de valor hasta el cierre de venta”,concluye Navarro.

(FIN) NDP / MDV