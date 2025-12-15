Cursos gratis del MTPE serán certificados por Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner de Vega y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, muestran el convenio para certificar cursos gratuitos del MTPE. - Andina/Cortesía

Lima 16 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), indicó hoy que dos capacitaciones dictadas gratuitamente a través de su plataforma Capacíta-T serán certificadas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

A través de un convenio, las dos rutas formativas diseñadas por el MTPE“Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Desarrollo de Aplicaciones Web”,serán certificadas por la UNMSM, otorgando mayor valor a los certificados en el mercado laboral.

“El convenio de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos permitirá que las rutas formativas ofrecidas a través de la plataforma Capacíta-T cuenten con certificación de la universidad, otorgando un mayor valor a los certificados en el mercado laboral”, afirmó el ministro Óscar Fernández Cáceres.

La alianza responde a las necesidades identificadas en la reciente Encuesta de Demanda Ocupacional del MTPE, que proyecta la generación de más de 420,000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado para 2026.

Según el estudio, más de 40,000 empleos demandan habilidades digitales avanzadas, como programación y desarrollo web, mientras que más de 10,000 puestos exigen capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Estos resultados confirman que existen oportunidades reales de empleo, especialmente para jóvenes y personas que buscan transitar del empleo informal al formal”,señaló el titular del MTPE.

El ministro destacó la importancia de que la mayoría de la población tenga acceso a este tipo de certificaciones.

“Es la mayor parte de la fuerza laboral de nuestro país, y a la cual muchas veces esos espacios se ven ajenos a poder participar. Tenemos que ir empezando a cerrar justamente esas brechas”, manifestó Fernández Cáceres, quien agradeció la disposición de la UNMSM, especialmente de su rectora, quien ha impulsado esta alianza.

Por su parte, la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega destacó que este convenio consolida la colaboración entre el Estado y la universidad más antigua del país, próxima a cumplir 475 años de historia.

“San Marcos le puede dar todas esas facilidades, teniendo en cuenta que tiene 20 facultades y 78 escuelas, con todas las especialidades en las que podemos formar mandos medios”,señaló la autoridad universitaria.

La rectora subrayó que la alianza permite ofrecer certificaciones de capacitación a través de San Marcos, con especialidades en áreas como sistemas, contabilidad, construcción, electricidad y textilería, entre otras.

“Lo que buscamos es que se le reconozca a ese trabajador que tiene todas sus habilidades y capacidades con un certificado que acredite que está preparado para desarrollarse en este mundo de la economía global”,afirmó.

El convenio también facilitará el desarrollo conjunto de nuevos programas formativos y permitirá que la UNMSM comparta información sobre su oferta académica, becas y créditos educativos a través de las plataformas Mi Carrera y Capacita-T del MTPE.

Hasta la fecha, Capacíta-T ha emitido más de 860,000 certificados a través de 204 cursos gratuitos y 42 rutas formativas, todos accesibles de forma 100% asincrónica, lo que permite a los usuarios aprender a su propio ritmo.

Alianza estratégica para el desarrollo del capital humano

La colaboración entre el MTPE y la Decana de América busca cerrar brechas de competencias, especialmente en sectores de alta demanda laboral como tecnología y seguridad ocupacional, priorizando el acceso de jóvenes y población vulnerable a oportunidades formativas de calidad.

“Esta es una política sostenible de trabajo conjunto con el gobierno y también con la empresa”, enfatizó la rectora Ramón.

“Sin educación no puede haber desarrollo en el país. Sin educación no podemos crecer”,subrayó.

Esta alianza se enmarca en el compromiso del gobierno del presidente José Enrique Jerí Oré de impulsar el empleo formal y mejorar las capacidades laborales de la ciudadanía, contribuyendo directamente al cumplimiento de la Política Nacional de Empleo Decente y al fortalecimiento del Servicio Público de Empleo.