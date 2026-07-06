Cyber Days inició hoy 6 de julio y proyecta crecer hasta 20% en ventas en esta edición

Archivo - Perú.- Cyber Days arranca desde este 6 de julio y proyecta crecer hasta 20% en ventas - Andina/Jhony Laurente - Archivo

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

Cyber Days Perú 2026, una de las principales campañas de comercio electrónico del país impulsada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) desde hace 14 años, arrancó este lunes y busca fortalecer la estrategia digital y generar nuevas oportunidades para las empresas peruanas.

Esta edición, quese realizará del 6 al 8 de julio, reunirá a más de 200 marcas,con una mayor participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) yemprendimientos, las que ofrecerán descuentos y promociones a través del https://cyberdays.camaralima.org.pe/" target="_blank" class="ApplyClass">portal oficial.

“Con una visión integral, la CCL presentaCyber Days Perú, una plataforma que retoma su esencia original como una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo del comercio electrónico nacional”, manifestó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

La campañacontará con la participación de grandes retailers, marketplaces, empresas de servicios, turismo, tecnología, educación, salud, banca, seguros y pymes de diversos sectores.

Ojeda destacó que la expectativa es superar la participación de campañas anteriores, proyectando quelas ventas crecerían entre 15 % y 20 % respecto a la edición comparable anterior, impulsadas por una mayor confianza del consumidor, mejores condiciones de financiamiento, una oferta más amplia de productos y el uso cada vez más extendido de los medios de pago digitales.

Entre las principales novedades de esta edición destacan una propuesta más inclusiva para las pymes, el fortalecimiento de experiencias omnicanal que integran canales físicos y digitales, así como un mayor énfasis en la confianza, la seguridad digital y la experiencia del cliente.

La campaña contará con ofertas en diversas categorías como:

- Tecnología y audio: laptops, televisores y smartphones.

- Hogar y electrodomésticos: línea blanca, decoración y herramientas.

- Moda y belleza: ropa, calzado y productos de cuidado personal.

- Viajes: pasajes aéreos y reservas de hoteles.

- Educación: cursos, diplomados y maestrías online.

- Salud: chequeos preventivos, telemedicina y seguros.

- Automotriz: mantenimiento, repuestos y vehículos.

No obstante, se prevé que las categorías con mayor demanda durante la campaña serán tecnología, electrodomésticos, moda, viajes y hogar.

Finalmente, las CCL recomendó a las empresas interesadas en participar en estas campañas planificar anticipadamente sus estrategias, asegurar un adecuado nivel de inventario y optimizar la experiencia de compra, especialmente desde dispositivos móviles.

Asimismo, monitorear los indicadores en tiempo real, capacitar a los equipos de atención al cliente y contar con protocolos de respuesta rápida ante posibles incidencias.

“Una adecuada preparación será determinante para aprovechar la demanda y lograr mejores resultados durante los Cybers Days”, anotó Rodolfo Ojeda.

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