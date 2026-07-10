Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El panorama del comercio electrónico en el Perú entra a una fase de madurez y descentralización acelerada. Ante la expectativa por una nueva edición del Cyber WoW, que se desarrollará del 13 al 16 de julio, el canal digital ya consolida su presencia alcanzando al 41% de los hogares a nivel nacional.

Esta expansión viene acompañada de un fuerte dinamismo fuera de la capital; de acuerdo con el último reporte de Worldpanel by Numerator, la penetración del e-commerce registra un crecimiento del 56% en el interior de las provincias durante los últimos dos años, transformando el mapa de consumo tradicional.

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En este contexto, la propuesta de valor logística ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en el principal factor de conversión. Insights recientes de Google Perú revelan que el 44% de los compradores locales está listo y dispuesto a elegir una nueva marca si esta le garantiza envío gratis o una entrega más rápida desde el buscador. Para las empresas en el ecosistema digital, la eficiencia en la última milla representa hoy la mayor oportunidad para capturar cuota de mercado y fidelizar clientes en un entorno altamente competitivo.

De acuerdo con los datos de Google, el interés de búsqueda en la última edición del Cyber WoW creció un 35%. Sin embargo, el peruano ya no espera al día central para navegar; términos informativos como "cyber wow cuando es" o "hasta cuando es" se activan semanas antes, debido a que 6 de cada 10 usuarios ahora dedican hasta 14 días previos al evento a investigar y comparar opciones en internet. El fin de la compra por impulso es un hecho.

Según los Insights de Google, el 54% de los peruanos se encuentra indeciso o no tiene la campaña mapeada en su radar inmediato. Ante esta falta de definición, el consumidor recurre a Google y YouTube como sus destinos número uno para buscar ideas e inspiración, superando por 14 puntos a los sitios web directos de las tiendas y por 15 puntos a las redes sociales tradicionales. De hecho, el 79% de los usuarios peruanos declara utilizar los videos de YouTube para informarse a fondo antes de tomar cualquier decisión de compra.

El "Cyber" ha dejado de ser masivo y uniforme. Los datos de Google demuestran que las prioridades y motivaciones varían drásticamente según el perfil que está detrás de la pantalla:

- Generación Z (Los buscadores de confianza): sus intenciones navegan en un balance entre la necesidad y el estilo de vida, orientándose con fuerza hacia Moda/Zapatillas y Deco/Hogar. Al ser nativos digitales, son el grupo que más peso le otorga a la reputación digital, donde el 26% exige explícitamente confianza y seguridad en el sitio web para concretar una transacción.

- Millennials (Los cazadores de momentum): centran su atención en la adquisición de tecnología, renovación de dispositivos y categorías de consumo cotidiano como supermercados. Este segmento representa la proyección de gasto promedio más elevada de toda la temporada, liderando el volumen de transacciones en retail técnico.

- Mayores de 45 años y boomers (los financistas tradicionales): mantienen un interés claro en productos tradicionales para el hogar, liderados por la renovación de pantallas de TV. Su principal activador de compra no es la oferta líquida, sino las facilidades financieras, donde un 20% prioriza de forma indispensable la disponibilidad de pagos mensuales y las cuotas sin intereses.

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